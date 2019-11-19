На видео попали необычные существа. Не поверите, кем они оказались – у ролика уже более 12 млн просмотров

Истории о внеземной жизни регулярно привлекают людей.

Несколько дней назад пользователь Twitter Даниэль Холланд опубликовал видео, на котором были запечатлены некие существа похожие на инопланетян. Однако все оказалось гораздо прозаичнее – это не представители внеземных цивилизаций, а детеныши совы.

Мужчина пошутил, что «уверен, что люди, утверждающие, что видели инопланетян, на самом деле видели просто маленьких сов».