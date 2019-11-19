На видео попали необычные существа. Не поверите, кем они оказались – у ролика уже более 12 млн просмотров

Истории о внеземной жизни регулярно привлекают людей.
Несколько дней назад пользователь Twitter Даниэль Холланд опубликовал видео, на котором были запечатлены некие существа похожие на инопланетян. Однако все оказалось гораздо прозаичнее – это не представители внеземных цивилизаций, а детеныши совы.
Мужчина пошутил, что «уверен, что люди, утверждающие, что видели инопланетян, на самом деле видели просто маленьких сов».
Смотрите ролик здесь.
Фото: twitter.com/DannyDutch
У ролика за пару дней собралось более 12,5 миллионов просмотров и более 300 тысяч лайков. Люди были поражены удивительным видом маленьких птиц, которые правда похожи на инопланетян.
Оказалось, что это уже вторая волна популярности ролика. Видео сняли в 2017 году строители в Индии и не могли понять, кого они увидели. Сотрудники зоологического парка сказали, что это юные сипухи. Молодым совам требуется время, чтобы отрастить свои перья, поэтому они выглядят не так, как взрослые особи.
Мужчина купил маленькую змею, а она превратилась в 5-метрового монстра – и все еще растет (читать далее).