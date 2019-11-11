Мужчина купил маленькую змею, а она превратилась в 5-метрового монстра – и всё еще растёт

Мужчина купил пятисантиметровую змею, а она превратилась в рептилию длиной 5 с половиной метров. По информации Daily Mail, 31-летний Маркус купил питона в зоомагазине восемь лет назад и наблюдал, как он вырос в змею весом более 114 килограмм. Питона кормят кроликами, телятами, козами, свиньями, которых мужчине поставляют фермеры. Содержать такое животное не только дорого, но и опасно – рептилия за считанные минуты может сжать человека до смерти.

Колоссальная змея плотно ест один раз в месяц. Пока Маркус не хочет измерять питомца, пока он окончательно не перестанет расти. Мужчина считает, что его рептилия самый большой представитель своего вида и может стать рекордсменом. «Я знал, что она будет большой, но шокирован тем, насколько она выросла. Я увлечен змеями и стараюсь помочь людям узнать их лучше». У Маркуса еще есть одна змея и собака породы хаски.

Мужчина отметил, что питомец привык к людям за эти восемь лет. «Нужно соблюдать правила, потому что единственный способ остановить то, что змея может укусить – это общаться с ней каждый день, пока она молодая и не привыкнет». Если змее нужно остаться в одиночестве, она в стрессе или несчастна, то она подает знаки. Маркус скептически относится к рассказам о побегах змей или о том, что гораздо меньшие особи бирманских питонов нападали на людей. «Питон милый и не хочет многого. Они не страдают от скуки. Вот почему они такие хорошие домашние животные. Люди думают, что жестоко держать их в аквариуме все время, но змеям не нужно пространство, они не хотят далеко ползать. Если вы пойдете в зоопарк, их вольер будет больше, но рептилии все равно будут свернуты калачиком под бревном – им не нравятся открытые пространства. Они хотят пищи, воды и тепла. Если у них есть все это, то они счастливы».