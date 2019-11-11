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Мужчина купил маленькую змею, а она превратилась в 5-метрового монстра – и всё еще растёт

11 ноября 2019 14:09
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Мужчина купил пятисантиметровую змею, а она превратилась в рептилию длиной 5 с половиной метров.  

По информации Daily Mail, 31-летний Маркус купил питона в зоомагазине восемь лет назад и наблюдал, как он вырос в змею весом более 114 килограмм.  

Питона кормят кроликами, телятами, козами, свиньями, которых мужчине поставляют фермеры.   

Содержать такое животное не только дорого, но и опасно – рептилия за считанные минуты может сжать человека до смерти.  

Мужчина купил маленькую змею, а она превратилась в 5-метрового монстра – и всё еще растёт-1

Колоссальная змея плотно ест один раз в месяц. Пока Маркус не хочет измерять питомца, пока он окончательно не перестанет расти. Мужчина считает, что его рептилия самый большой представитель своего вида и может стать рекордсменом.  

«Я знал, что она будет большой, но шокирован тем, насколько она выросла. Я увлечен змеями и стараюсь помочь людям узнать их лучше».  

У Маркуса еще есть одна змея и собака породы хаски. 

Мужчина купил маленькую змею, а она превратилась в 5-метрового монстра – и всё еще растёт-3

Мужчина отметил, что питомец привык к людям за эти восемь лет.  

«Нужно соблюдать правила, потому что единственный способ остановить то, что змея может укусить – это общаться с ней каждый день, пока она молодая и не привыкнет».  

Если змее нужно остаться в одиночестве, она в стрессе или несчастна, то она подает знаки.  

Маркус скептически относится к рассказам о побегах змей или о том, что гораздо меньшие особи бирманских питонов нападали на людей.  

«Питон милый и не хочет многого. Они не страдают от скуки. Вот почему они такие хорошие домашние животные. Люди думают, что жестоко держать их в аквариуме все время, но змеям не нужно пространство, они не хотят далеко ползать. Если вы пойдете в зоопарк, их вольер будет больше, но рептилии все равно будут свернуты калачиком под бревном – им не нравятся открытые пространства. Они хотят пищи, воды и тепла. Если у них есть все это, то они счастливы».  

Мужчина купил маленькую змею, а она превратилась в 5-метрового монстра – и всё еще растёт-5

Постоянный уход за питоном стоит больших денег.  

Маркус и его девушка считают, что их соседи понимают, что они являются ответственными владельцами домашних животных.  

«Если вы думаете, что питон собирается выйти, заползти в ваш дом, в вашу спальню и съесть вас, пока вы спите, тогда я думаю, что ваше воображение слишком сильно разыгралось».  

Очень ядовитая змея преследовала мужчину, который должен был её словить (смотрите здесь).  

# Дикие животные

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