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Девушка попала в газету, но не обрадовалась. Ведь это был её худший снимок

10 ноября 2020 14:13
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У многих людей есть история, которая вызывает жуткую неловкость или стыд, но её невозможно перестать рассказывать. То же самое касается и фотографий.

Пользовательница Reddit под ником NeedsMoreTuba поделилась своим снимком, который 20 лет назад попал на первую полосу одной из газет. Хотя подобная популярность должна радовать, увидев фотографию, девушка очень сильно захотела украсть каждую копию этой газеты, чтобы больше никто никогда не видел тот самый снимок. Разумеется, замысел не увенчался успехом.

Девушка попала в газету, но не обрадовалась. Ведь это был её худший снимок-1

Фото: reddit.com/user/NeedsMoreTuba 

Комментаторы предположили, что кто-то наверняка захотел выбрать самую смешную фотографию, но NeedsMoreTuba придерживается иного мнения. Она предполагает, что дело было в другой девушке. Её родители были довольно состоятельны, поэтому, вероятно, попросили сотрудников газеты выбрать самую удачную фотографию их дочери. И так получилось, что самый удачный снимок той девушки оказался самым неудачным для NeedsMoreTuba.

Девушка попала в газету, но не обрадовалась. Ведь это был её худший снимок-4

Фото: reddit.com/user/NeedsMoreTuba 

Пользователи также решили узнать возраст NeedsMoreTuba. Она ответила, что когда делалась фотография, ей было 15 лет.

Не только у NeedsMoreTuba есть неудачные снимки. Ранее мы собрали целую коллекцию таких фотографий – подробнее здесь.

# Фотография # калейдоскоп # Фотофакт

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