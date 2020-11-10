Девушка попала в газету, но не обрадовалась. Ведь это был её худший снимок

У многих людей есть история, которая вызывает жуткую неловкость или стыд, но её невозможно перестать рассказывать. То же самое касается и фотографий.

Пользовательница Reddit под ником NeedsMoreTuba поделилась своим снимком, который 20 лет назад попал на первую полосу одной из газет. Хотя подобная популярность должна радовать, увидев фотографию, девушка очень сильно захотела украсть каждую копию этой газеты, чтобы больше никто никогда не видел тот самый снимок. Разумеется, замысел не увенчался успехом.