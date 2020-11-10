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Мужчине на два года запретили приходить в парк. И вот почему

10 ноября 2020 13:34
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Мужчина находился в парке и захотел получить от прогулки максимум удовольствия. Только забыл о запретах.

Как сообщает The Indian Express, мужчина и ещё девять туристов гуляли в запрещённом месте американского национального парка Йеллоустоун возле бассейна гейзера Шошон.

Мужчине на два года запретили приходить в парк. И вот почему -1

Фото: instagram.com/comtngirlrunner 

Однако на этом житель штата Айдахо не остановился. Он достал кастрюлю, положил в неё куриные тушки и решил сварить их на горячем источнике.

Мужчине на два года запретили приходить в парк. И вот почему -4

Фото: instagram.com/comtngirlrunner 

Нарушителей обнаружил смотритель парка. Прибывшие правоохранители оштрафовали мужчину на 600 долларов за нахождение в запрещённом месте и неподобающее использование горячих источников. Также ему запретили два года посещать этот парк.

Мужчине на два года запретили приходить в парк. И вот почему -7

Фото: instagram.com/comtngirlrunner 

Ранее мы рассказывали другую драматичную историю. Девушка устала из-за того, что её муж постоянно работает. Поэтому она похитила его с работы и отвезла на горячие источники – здесь подробности.  

# Курьезы # калейдоскоп

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