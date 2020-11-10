Мужчине на два года запретили приходить в парк. И вот почему

Мужчина находился в парке и захотел получить от прогулки максимум удовольствия. Только забыл о запретах. Как сообщает The Indian Express, мужчина и ещё девять туристов гуляли в запрещённом месте американского национального парка Йеллоустоун возле бассейна гейзера Шошон.

Фото: instagram.com/comtngirlrunner

Однако на этом житель штата Айдахо не остановился. Он достал кастрюлю, положил в неё куриные тушки и решил сварить их на горячем источнике.

Фото: instagram.com/comtngirlrunner

Нарушителей обнаружил смотритель парка. Прибывшие правоохранители оштрафовали мужчину на 600 долларов за нахождение в запрещённом месте и неподобающее использование горячих источников. Также ему запретили два года посещать этот парк.

Фото: instagram.com/comtngirlrunner