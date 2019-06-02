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Новое фото 7-летней дочери Кристины Орбакайте умилило соцсети

02 июня 2019 14:02
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Новости России. Российская певица Кристина Орбакайте поделилась с поклонниками фотографией дочери, которую девочка разместила на своей странице в Instagram.  

«С нашим праздником! С Днём Защиты детей», – написала Клавдия Земцова.  

Мама девочки не устояла перед возможностью похвастаться дочкой и продублировала запись Клавдии в своём аккаунте.  

Новое фото 7-летней дочери Кристины Орбакайте умилило соцсети-1

Фото: instagram.com/claudiazemtsova  

Поклонники певицы тепло отреагировали на материнские чувства Орбакайте, написали множество комплиментов Земцовой и порадовались, что семья не забывает о правилах безопасности. На фото видно, что девочка пристёгнута ремнями.  

Кстати, совсем недавно Кристина Эдмундовна праздновала 48-летие. В честь этого события мы собрали несколько снимков, чтобы посмотреть, как взрослела и менялась певица.  

Посмотреть большой фотофакт можно здесь.  

# Звезды # калейдоскоп # Кристина Орбакайте # Клавдия Земцова

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