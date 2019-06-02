Новое фото 7-летней дочери Кристины Орбакайте умилило соцсети

Мама девочки не устояла перед возможностью похвастаться дочкой и продублировала запись Клавдии в своём аккаунте.

Новости России. Российская певица Кристина Орбакайте поделилась с поклонниками фотографией дочери, которую девочка разместила на своей странице в Instagram.

Поклонники певицы тепло отреагировали на материнские чувства Орбакайте, написали множество комплиментов Земцовой и порадовались, что семья не забывает о правилах безопасности. На фото видно, что девочка пристёгнута ремнями.

Кстати, совсем недавно Кристина Эдмундовна праздновала 48-летие. В честь этого события мы собрали несколько снимков, чтобы посмотреть, как взрослела и менялась певица.