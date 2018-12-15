«Парни реально живут в таких квартирах». 13 фото типичных мужских комнат

Новости мира. Несколько дней назад англоязычная пользователь Twitter опубликовала фотографию типичной мужской комнаты. Женская половина аудитории пришла в недоумение, а мужская половина аудитории стала недоумевать, почему недоумевает женская половина. «Парни реально живут в квартирах как эта и не видят в этом никаких проблем», – написала девушка.

Фото: twitter.com/kathasty

На снимке видно, что присутствует всё необходимое: дверь, окно, розетки, стол, телевизор и, кажется, игровая приставка. Однако автор снимка явно считает, что чего-то не хватает. Комментаторы заметили, что простому парню большего не нужно, и поделились фотографиями своих комнат. «Думаю, стул тут лишний. Да и стол для телевизора ни к чему»,

Фото: twitter.com/tuckerstosic

«Гостиная моего парня, когда мы начали жить вместе»,

Фото: twitter.com/chelthais

«А теперь пройдёмте в спальню»,

Фото: twitter.com/onlythebrave13

«У меня было примерно так же… у меня были дом и собака. Мужчины просты и практичны. Теперь у моей жены есть всё, что угодно, но мы этим никогда не пользуемся. Например, стулья, на которых я не могу сидеть, и полотенца, которые я не использую»,

Фото: twitter.com/jodyfuller

«Так выглядела моя гостиная четыре года»,

Фото: twitter.com/ftherof4

«Без телевизора, без ковра!»,

Фото: twitter.com/karthikeayan

«Вы обо мне говорите?»,

Фото: twitter.com/SupermanHopkins

«Оно...».

Фото: twitter.com/mcj756

И, конечно, нехорошо будет забыть про русскаязычных пользователей. «Та же ерунда»,

Фото: pikabu.ru/@BearOxy

«Аналогично»,

Фото: pikabu.ru/@colorblind

«Моя берлога. Идеально, на нг ещё пс4 куплю»,

Фото: pikabu.ru/@uzkieglaza

«Я только переехал, это не считается!».

Фото: pikabu.ru/@Cocblcka