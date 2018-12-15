«Парни реально живут в таких квартирах». 13 фото типичных мужских комнат
Новости мира. Несколько дней назад англоязычная пользователь Twitter опубликовала фотографию типичной мужской комнаты. Женская половина аудитории пришла в недоумение, а мужская половина аудитории стала недоумевать, почему недоумевает женская половина.
«Парни реально живут в квартирах как эта и не видят в этом никаких проблем», – написала девушка.
Фото: twitter.com/kathasty
На снимке видно, что присутствует всё необходимое: дверь, окно, розетки, стол, телевизор и, кажется, игровая приставка. Однако автор снимка явно считает, что чего-то не хватает. Комментаторы заметили, что простому парню большего не нужно, и поделились фотографиями своих комнат.
«Думаю, стул тут лишний. Да и стол для телевизора ни к чему»,
Фото: twitter.com/tuckerstosic
«Гостиная моего парня, когда мы начали жить вместе»,
Фото: twitter.com/chelthais
«А теперь пройдёмте в спальню»,
Фото: twitter.com/onlythebrave13
«У меня было примерно так же… у меня были дом и собака. Мужчины просты и практичны. Теперь у моей жены есть всё, что угодно, но мы этим никогда не пользуемся. Например, стулья, на которых я не могу сидеть, и полотенца, которые я не использую»,
Фото: twitter.com/jodyfuller
«Так выглядела моя гостиная четыре года»,
Фото: twitter.com/ftherof4
«Без телевизора, без ковра!»,
Фото: twitter.com/karthikeayan
Фото: twitter.com/SupermanHopkins
И, конечно, нехорошо будет забыть про русскаязычных пользователей.
«Та же ерунда»,
Фото: pikabu.ru/@colorblind
«Моя берлога. Идеально, на нг ещё пс4 куплю»,
Фото: pikabu.ru/@uzkieglaza
«Я только переехал, это не считается!».
Фото: pikabu.ru/@Cocblcka
На этом обзор мужских комнат завершён.
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