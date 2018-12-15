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«Парни реально живут в таких квартирах». 13 фото типичных мужских комнат

15 декабря 2018 12:57
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Новости мира. Несколько дней назад англоязычная пользователь Twitter опубликовала фотографию типичной мужской комнаты. Женская половина аудитории пришла в недоумение, а мужская половина аудитории стала недоумевать, почему недоумевает женская половина.  

«Парни реально живут в квартирах как эта и не видят в этом никаких проблем», – написала девушка.  

«Парни реально живут в таких квартирах». 13 фото типичных мужских комнат-1

Фото: twitter.com/kathasty  

На снимке видно, что присутствует всё необходимое: дверь, окно, розетки, стол, телевизор и, кажется, игровая приставка. Однако автор снимка явно считает, что чего-то не хватает. Комментаторы заметили, что простому парню большего не нужно, и поделились фотографиями своих комнат.  

«Думаю, стул тут лишний. Да и стол для телевизора ни к чему»,  

«Парни реально живут в таких квартирах». 13 фото типичных мужских комнат-4

Фото: twitter.com/tuckerstosic  

«Гостиная моего парня, когда мы начали жить вместе»,  

«Парни реально живут в таких квартирах». 13 фото типичных мужских комнат-7

Фото: twitter.com/chelthais  

«А теперь пройдёмте в спальню»,  

«Парни реально живут в таких квартирах». 13 фото типичных мужских комнат-10

Фото: twitter.com/onlythebrave13  

«У меня было примерно так же… у меня были дом и собака. Мужчины просты и практичны. Теперь у моей жены есть всё, что угодно, но мы этим никогда не пользуемся. Например, стулья, на которых я не могу сидеть, и полотенца, которые я не использую»,  

«Парни реально живут в таких квартирах». 13 фото типичных мужских комнат-13

Фото: twitter.com/jodyfuller  

«Так выглядела моя гостиная четыре года»,  

«Парни реально живут в таких квартирах». 13 фото типичных мужских комнат-16

Фото: twitter.com/ftherof4  

«Без телевизора, без ковра!»,  

«Парни реально живут в таких квартирах». 13 фото типичных мужских комнат-19

Фото: twitter.com/karthikeayan  

«Вы обо мне говорите?»,  

«Парни реально живут в таких квартирах». 13 фото типичных мужских комнат-22

Фото: twitter.com/SupermanHopkins  

«Оно...».  

«Парни реально живут в таких квартирах». 13 фото типичных мужских комнат-25

Фото: twitter.com/mcj756  

И, конечно, нехорошо будет забыть про русскаязычных пользователей.  

«Та же ерунда»,  

«Парни реально живут в таких квартирах». 13 фото типичных мужских комнат-28

Фото: pikabu.ru/@BearOxy  

«Аналогично»,  

«Парни реально живут в таких квартирах». 13 фото типичных мужских комнат-31

Фото: pikabu.ru/@colorblind  

«Моя берлога. Идеально, на нг ещё пс4 куплю»,  

«Парни реально живут в таких квартирах». 13 фото типичных мужских комнат-34

Фото: pikabu.ru/@uzkieglaza  

«Я только переехал, это не считается!».  

«Парни реально живут в таких квартирах». 13 фото типичных мужских комнат-37

Фото: pikabu.ru/@Cocblcka  

На этом обзор мужских комнат завершён.  

Осенью 2018 года обсуждались модные мужские причёски.  

«Трендом являются удлинённые волосы» (подробнее здесь).  

# Дизайн интерьера # калейдоскоп

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