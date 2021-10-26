Почему в 30 люди чувствуют себя на 15? Психолог раскрыл секрет такой «молодости»

Некоторые ощущают себя подростками, хотя уже давно перестали ими быть. Такая проблема достаточно актуальная и обсуждается на различных форумах.
Блогер-психолог Сергей Ли в своём TikTok решил рассказать, почему взрослые люди чувствуют себя на 15 лет.
Некоторые ощущают себя подростками, хотя уже давно перестали ими быть. Такая проблема достаточно актуальная и обсуждается на различных форумах.
Блогер-психолог Сергей Ли в своём TikTok решил рассказать, почему взрослые люди чувствуют себя на 15 лет.
Фото: tiktok.com/@psyhacker
По его мнению, есть только две причины, почему человек не ощущает себя на свой возраст: влияние внешнего мира и уровень собственной ответственности.
Первый фактор напрямую зависит от взаимоотношений с родителями. Если у вас есть обиды на маму или папу, и эти неприятные эмоции всё никак не могут оставить вас в покое, то и ментальный возраст будет находиться на том месте, где вы получили травму.
Фото: pixabay.com
Также тиктокер утверждает, что причиной, почему вы ощущаете себя младше, может стать неумение отстаивать собственные границы. В этом случае человек старается подстроиться под требования общества, а не делать то, что доставляет именно ему радость.
Источником несоответствия ментального возраста с физическим может стать низкий уровень ответственности. Ведь подростковые годы – это беззаботное время. Именно тогда человек уже достаточно осознанный, чтобы принимать определённые решения, но при этом у него нет каких-то серьёзных обязанностей. Со временем появляется больше задач, с которыми нам надо справляться самостоятельно. Решая определённые проблемы, человек накапливает опыт, таким образов взрослея. Но если таких трудностей не возникает, то и ментальный возраст не терпит никаких изменений.
Фото: pixabay.com
Блогер утверждает, что справиться с этим недугом несложно: нужно всего лишь понять, какая из вышеперечисленных причин для вас является актуальной, и стараться искоренить её.
Кстати, недавно мы писали про проблемы во взрослой жизни, о которых нам не рассказывали родители. Узнать подробности вы можете здесь.