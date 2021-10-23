А вы так делаете? Женщина показала, как переворачивает бутерброды на сковороде

Женщина поделилась лайфхаком, который полностью изменит ваш способ готовки. Теперь и вы сможете переворачивать и сэндвичи, и блины как профессионал.

Как сообщает The Mirror, пользовательница TikTok по имени Донна поделилась видео по совету мужа. Вскоре люди были поражены простым трюком и сказали, что они тоже будут его использовать.