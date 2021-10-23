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А вы так делаете? Женщина показала, как переворачивает бутерброды на сковороде

23 октября 2021 12:59
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Женщина поделилась лайфхаком, который полностью изменит ваш способ готовки. Теперь и вы сможете переворачивать и сэндвичи, и блины как профессионал.

Как сообщает The Mirror, пользовательница TikTok по имени Донна поделилась видео по совету мужа. Вскоре люди были поражены простым трюком и сказали, что они тоже будут его использовать.

А вы так делаете? Женщина показала, как переворачивает бутерброды на сковороде-1

Фото: tiktok.com/@donnabonnana 

На видео блогерша жарит бутерброд с сыром, поднимает его лопаточкой, затем поднимает и переворачивает сковороду. После этого бутерброд вновь прижимается к сковороде, а затем она вновь переворачивается и возвращается на плиту.  

Загрузив видео в TikTok, Донна подписала его: «Мой муж был взволнован, он сказал, что я должна сделать одно из тех видео, где на вопрос «Во сколько лет вы узнали об?..», ответом является: «В сегодня лет». И показать им, как я переворачиваю свои сэндвичи с сыром».

А вы так делаете? Женщина показала, как переворачивает бутерброды на сковороде-4

Фото: tiktok.com/@donnabonnana 

Видео вскоре стало вирусным, и теперь у него более четырех миллионов просмотров.

Кстати, если вы хотите приготовить что-нибудь более необычное, у нас есть пара идей. Вот простые рецепты, которые спасут от осенней хандры (подробности здесь).

# Еда # калейдоскоп # Фотофакт

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