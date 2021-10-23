А вы так делаете? Женщина показала, как переворачивает бутерброды на сковороде

Женщина поделилась лайфхаком, который полностью изменит ваш способ готовки. Теперь и вы сможете переворачивать и сэндвичи, и блины как профессионал.
Как сообщает The Mirror, пользовательница TikTok по имени Донна поделилась видео по совету мужа. Вскоре люди были поражены простым трюком и сказали, что они тоже будут его использовать.
Фото: tiktok.com/@donnabonnana
На видео блогерша жарит бутерброд с сыром, поднимает его лопаточкой, затем поднимает и переворачивает сковороду. После этого бутерброд вновь прижимается к сковороде, а затем она вновь переворачивается и возвращается на плиту.
Загрузив видео в TikTok, Донна подписала его: «Мой муж был взволнован, он сказал, что я должна сделать одно из тех видео, где на вопрос «Во сколько лет вы узнали об?..», ответом является: «В сегодня лет». И показать им, как я переворачиваю свои сэндвичи с сыром».
Фото: tiktok.com/@donnabonnana
Видео вскоре стало вирусным, и теперь у него более четырех миллионов просмотров.
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