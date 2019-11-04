По объёму – как целый микрорайон, а книжных полок – на две кольцевые дороги. Измерили Национальную библиотеку

Есть в Минске объекты, построенные, казалось бы, недавно, но уже ставшие архитектурными символами — и города, и страны, рассказали в одной из серий проекта «Я шагаю по стране». Одна из главных концертных и театральных площадок Беларуси находится во Дворце Республики – здесь же проводят торжественные мероприятия самого высокого уровня, международные форумы, бизнес-встречи. Главное достоинство здания по сравнению с подобными сооружениями в других странах – многозальность, а это значит, многофункциональность.

Чтобы пройти все 13 гектаров – а именно столько занимает Дворец Республики, это его общая площадь, потребуется сделать почти 5 миллионов шагов! А ведь долго за зданием тянулась печальная слава долгостроя – начали возводить его ещё в 1985 году!

Полностью сдан дворец Республики был в последний день 2001 года — вот такой новогодний подарок. Теперь же в нём подарки получают дети, которые собираются здесь на главную новогоднюю ёлку страны – добрая традиция в новейшей истории нашего государства.

Здание Национальной библиотеки построено 10 лет назад – стало одним из символов Беларуси. Оно похоже на огромный алмаз – это символизирует огромную ценность знаний, заключённых в книгах. По объёму библиотека – как целый микрорайон – здесь поместились бы двадцать девятиэтажек. А чтобы пройти по всем лестницам и коридорам, потребовалось бы 7 тысяч шагов. А книжные полки не обойти и за сутки, ведь их общая длина – как две кольцевые дороги вокруг Минска. «Кристалл знаний» входит в сотню самых красивых библиотек мира, здание внесено в список историко-культурных ценностей нашей страны. Да и просто стало украшением столицы.

Но, всё-таки, на звание официальной визитной карточки Минска претендуют другие здания. Их сразу два. Причём, они не соперничают, наоборот, мирно соседствуют уже седьмой десяток лет. «Ворота города» – так называют эти две башни. Но первым делом каждый приезжающий проходит, всё-таки, не через ворота, а через двери. Железнодорожного вокзала, который находится прямо напротив.