«Мы решили работать без антрактов». Чем удивит Белгосцирк в этом сезоне и какой будет новая программа?

Сказочный мир детства снова собирает всех поклонников. Белгосцирк возобновил представления и теперь зрителей приглашают на программу «Цирковой калейдоскоп». Что изменилось за эти несколько месяцев? Чем порадует новая программа?

Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – художественный руководитель Белгосцирка – Витаутас Григалюнас и дрессировщик – Айдын Исрафилов.

Так получилось, что сезон пришлось завершить немножко раньше, чем предполагалось. Как это перенес цирк?

Витаутас Григалюнас, художественный руководитель Белгосцирка:

Проблемы были очень серьезные, потому что программа у нас была сборная в основном, это и россияне, и украинцы, и из Кавказа, и из Средней Азии артисты. Но представляете, как их отправить, когда границы закрыты, какие были серьезные проблемы. Тем не менее мы все это сделали, достойно завершили сезон. И вообще должен вам сказать, что, наверное, это достижение достойно Книги рекордов Гиннесса, потому что это был последний цирк в мире, который все еще работал.