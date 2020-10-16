«Мы решили работать без антрактов». Чем удивит Белгосцирк в этом сезоне и какой будет новая программа?
Сказочный мир детства снова собирает всех поклонников. Белгосцирк возобновил представления и теперь зрителей приглашают на программу «Цирковой калейдоскоп». Что изменилось за эти несколько месяцев? Чем порадует новая программа?
Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – художественный руководитель Белгосцирка – Витаутас Григалюнас и дрессировщик – Айдын Исрафилов.
Так получилось, что сезон пришлось завершить немножко раньше, чем предполагалось. Как это перенес цирк?
Витаутас Григалюнас, художественный руководитель Белгосцирка:
Проблемы были очень серьезные, потому что программа у нас была сборная в основном, это и россияне, и украинцы, и из Кавказа, и из Средней Азии артисты. Но представляете, как их отправить, когда границы закрыты, какие были серьезные проблемы. Тем не менее мы все это сделали, достойно завершили сезон. И вообще должен вам сказать, что, наверное, это достижение достойно Книги рекордов Гиннесса, потому что это был последний цирк в мире, который все еще работал.
Когда началась подготовка к сезону?
Витаутас Григалюнас:
К сезону подготовка началась с 1 сентября. Самая главная задача для артистов была сохранить форму. Вхождение в трюки потребовало двух недель для того, чтобы вспомнить все эти навыки, чтобы они вернулись к артистам. Сложнее было с животными, они отвыкли от зрителя. И вот тут была такая серьезная проблема – это вхождение опять, когда они стали чувствовать себя артистами, стал появляться зритель, для них это была проблема.
Чем будете удивлять в новой программе?
Витаутас Григалюнас:
Я думаю, что мы удивляем нашими возможностями, потому что программа полностью белорусская, абсолютно все они работники нашего цирка и многие зрители и даже пресса отмечают: «Мы не ожидали, что оказывается, если собрать в одно место наших артистов, что это уровень не хуже лучших цирков мира».
Есть медицинские указания по проведению программы. Как они используются?
Витаутас Григалюнас:
Мы измеряем температуру всем при входе, если температура повышена, правда пока такого еще не было, человек может пойти и сдать билет в кассу и получить полную его стоимость обратно. Антисептики абсолютно бесплатно, можно протереть руки. Но самое главное в интересах нашего зрителя, чтобы не было массового скопления людей, мы решили работать без антрактов. Кроме того, что, конечно, создает некоторые неудобства, к сожалению, не работает гардероб, потому что это тоже место скопления. В маске весь персонал, который работает, выходит в контакт со зрителем тоже все в масках, им тоже постоянно измеряется температура. Одним словом, все, что можно сделать в этой ситуации, мы делаем.
Полную версию интервью смотрите в данном видеоматериале.