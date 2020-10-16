Какие декоративные деревья можно посадить у себя в саду? Показываем два необычных варианта

У каждого владельца загородного участка рано или поздно возникает желание посадить у себя в саду что-нибудь не совсем привычное. И зачастую выбор падает на цветочные растения, которые действительно способны удивлять. Но есть такие экземпляры и среди деревьев. Многие некогда экзоты сегодня уже претендуют на постоянную прописку в наших широтах. В том числе – не без участия ученых. Игорь Гаранович, ведущий научный сотрудник Центрального ботанического сада г. Минска, кандидат биологических наук, доцент:

Мы занимаемся интродукцией растений. Интродукция – это процесс введения растений в культуру с помощью человека, т. е. мы ухаживаем за растениями и они существуют. Наиболее устойчивые могут существовать потом уже сами без вмешательства человека – такой процесс называется натурализация.

Среди нетрадиционных для нашей местности деревьев, которые сегодня с легкой руки ботаников имеют полное право поселиться в белорусских садах, – катальпа и павловния. Они успешно прошли испытания и рекомендованы к посадкам. Павловния – высокорослое быстрорастущее листопадное растение с очень крупными красивыми листьями, которые могут достигать в диаметре 50-70 см, и душистыми соцветиями.

Катальпа – очень красивое дерево. Его огромные ярко-зеленые листья по форме напоминают сердце. Летом дерево украшают пышные розовато-белые соцветия с приятным ароматом.

Игорь Гаранович:

Павловния, недавнее наше приобретение, считалась неперспективным, неустойчивым, но мы сейчас с успехом уже десяток лет выращиваем ее. Павловния – растение семейства норичниковых.

Сюда же относится катальпа, крупные листья, до 1 м достигают. Очень декоративное и необычное растение, поэтому мы его сейчас тоже включаем в ассортимент.

Однако высаживая у себя на участке эти экзоты, надо знать, что растения, особенно в первые годы, требуют повышенного внимания и соблюдения определенных правил.

Игорь Гаранович:

Павловнию нужно укрывать в первые годы. Многие растения нуждаются в укрытии только в первые годы, пока они набирают силу, а в последующем не нужно. Павловнию нужно поливать. Мы боялись, опыта такого не было, в первые годы ее всю укрывали таким колпаком, а в последующем старались веточки под спанбондом укрыть, чтобы уберечь от морозов. Мы посадили ее и думаем, что так и надо, в таком месте, чтобы не было сквозняков.