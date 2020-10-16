Прямой эфир

Брускетта с томатом и сыром. Готовим классическую итальянскую закуску

16 октября 2020 07:27
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Нет времени приготовить завтрак? Даже если вы самый занятой человек в мире, пять минут у вас найдётся. Именно столько нужно, чтобы приготовить полезное блюдо вместе с профессиональным поваром Вадимом Пархановичем.

Ингредиенты: чиабатта (1 шт), томат (200 гр), моцарелла (200 гр), базилик (20 гр), чеснок (15 гр), сливочное масло (50 гр), масло оливковое (100 гр), соль (по вкусу) и перец чёрный молотый (по вкусу).

Для начала смешиваем сливочное масло с чесноком. Выдавливаем чеснок и затем добавляем сливочное масло. Смешиваем для того, чтобы смазать нашу брускетту, придать ей больше аромата и сочности.

Брускетта с томатом и сыром. Готовим классическую итальянскую закуску -1

Нарезаем чиабатту.

Брускетта с томатом и сыром. Готовим классическую итальянскую закуску -4

Смазываем нашу чиабатту сливочным маслом и чесноком. Ставим в духовку и подсушиваем 2 минуты.

Брускетта с томатом и сыром. Готовим классическую итальянскую закуску -7

Пока чиабатта запекается, мы нарезаем сыр тонкими слайсами, чтобы он быстрее запёкся на брускетте.

Брускетта с томатом и сыром. Готовим классическую итальянскую закуску -10

Далее – нарезаем томат и базилик. Добавляем соль, чёрный перец, немного оливкового масла и все перемешиваем.

Брускетта с томатом и сыром. Готовим классическую итальянскую закуску -13

Забрасываем в чашу для блендера базилик, чеснок, сыр, немного соли, чёрного перца, масло и взбиваем до однородного состояния.

Брускетта с томатом и сыром. Готовим классическую итальянскую закуску -16

Наши брускетты подсушились и теперь достаём их из духовки. На них накладываем нарезанный томат с базиликом, сверху выкладываем сыр и ставим запекать на 5-7 минут, чтобы сыр расплавился.

Брускетта с томатом и сыром. Готовим классическую итальянскую закуску -19

Наши брускетты запеклись, достаём их из духовки, выкладываем на тарелку, поливаем нашим соусом и украшаем свежей зеленью.

Брускетта с томатом и сыром. Готовим классическую итальянскую закуску -22

Приятного аппетита!

Кстати, вот несколько полезных фактов и советов.

Раньше считалось, что брускетта – это еда бедняков, но сейчас из-за простоты готовки она стала очень популярной. Это традиционная итальянская закуска, её готовят до пасты.

Брускетта с томатом и сыром – это классический рецепт, но можно использовать разнообразные овощи. Для этой закуски лучше использовать моцареллу, этот сыр очень хорошо тянется и по вкусу хорошо сочетается с овощами и мясом. Из зелени можно использовать базилик, шпинат, укроп и петрушку.

Чиабатта отличается от обычного белого хлеба тем, что в неё добавляют молоко и сливки, но также можно готовить и без них. Структура самой чиабатты очень пористая.

Хранить чиабатту лучше в холодильнике в бумажном пакете. Если вы купили много, этот хлеб можно заморозить и потом разогреть в духовке. Он не потеряет ни вкус, ни качество.

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