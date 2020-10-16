Брускетта с томатом и сыром. Готовим классическую итальянскую закуску
Нет времени приготовить завтрак? Даже если вы самый занятой человек в мире, пять минут у вас найдётся. Именно столько нужно, чтобы приготовить полезное блюдо вместе с профессиональным поваром Вадимом Пархановичем.
Ингредиенты: чиабатта (1 шт), томат (200 гр), моцарелла (200 гр), базилик (20 гр), чеснок (15 гр), сливочное масло (50 гр), масло оливковое (100 гр), соль (по вкусу) и перец чёрный молотый (по вкусу).
Для начала смешиваем сливочное масло с чесноком. Выдавливаем чеснок и затем добавляем сливочное масло. Смешиваем для того, чтобы смазать нашу брускетту, придать ей больше аромата и сочности.
Смазываем нашу чиабатту сливочным маслом и чесноком. Ставим в духовку и подсушиваем 2 минуты.
Пока чиабатта запекается, мы нарезаем сыр тонкими слайсами, чтобы он быстрее запёкся на брускетте.
Далее – нарезаем томат и базилик. Добавляем соль, чёрный перец, немного оливкового масла и все перемешиваем.
Забрасываем в чашу для блендера базилик, чеснок, сыр, немного соли, чёрного перца, масло и взбиваем до однородного состояния.
Наши брускетты подсушились и теперь достаём их из духовки. На них накладываем нарезанный томат с базиликом, сверху выкладываем сыр и ставим запекать на 5-7 минут, чтобы сыр расплавился.
Наши брускетты запеклись, достаём их из духовки, выкладываем на тарелку, поливаем нашим соусом и украшаем свежей зеленью.
Приятного аппетита!
Кстати, вот несколько полезных фактов и советов.
Раньше считалось, что брускетта – это еда бедняков, но сейчас из-за простоты готовки она стала очень популярной. Это традиционная итальянская закуска, её готовят до пасты.
Брускетта с томатом и сыром – это классический рецепт, но можно использовать разнообразные овощи. Для этой закуски лучше использовать моцареллу, этот сыр очень хорошо тянется и по вкусу хорошо сочетается с овощами и мясом. Из зелени можно использовать базилик, шпинат, укроп и петрушку.
Чиабатта отличается от обычного белого хлеба тем, что в неё добавляют молоко и сливки, но также можно готовить и без них. Структура самой чиабатты очень пористая.
Хранить чиабатту лучше в холодильнике в бумажном пакете. Если вы купили много, этот хлеб можно заморозить и потом разогреть в духовке. Он не потеряет ни вкус, ни качество.