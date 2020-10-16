Брускетта с томатом и сыром. Готовим классическую итальянскую закуску

Нет времени приготовить завтрак? Даже если вы самый занятой человек в мире, пять минут у вас найдётся. Именно столько нужно, чтобы приготовить полезное блюдо вместе с профессиональным поваром Вадимом Пархановичем.

Ингредиенты: чиабатта (1 шт), томат (200 гр), моцарелла (200 гр), базилик (20 гр), чеснок (15 гр), сливочное масло (50 гр), масло оливковое (100 гр), соль (по вкусу) и перец чёрный молотый (по вкусу).

Для начала смешиваем сливочное масло с чесноком. Выдавливаем чеснок и затем добавляем сливочное масло. Смешиваем для того, чтобы смазать нашу брускетту, придать ей больше аромата и сочности.