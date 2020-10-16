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Добавляют тёртую полувареную картошку. Как необычно пекут хлеб и куличи в белорусской глубинке

16 октября 2020 11:01
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Деревня Обольцы – край хлебосольный. Песни льются рекой, гостей встречают вкусным караваем. Запах родного дома с ржаной корочкой и молоком согревает душу.

Добавляют тёртую полувареную картошку. Как необычно пекут хлеб и куличи в белорусской глубинке-1

Анна Подбельская, руководитель народного коллектива «Соседи»:
Я очень любила, когда только собьют свое масло, оно так растает на этом хлебе, корочка хрустящая, такая ароматная-ароматная.

Добавляют тёртую полувареную картошку. Как необычно пекут хлеб и куличи в белорусской глубинке-4

Лилия Авласенко, заведующая Обольским домом фольклора:
В жерновах мамка муки намелет, просеет, чтобы лучшая была. Когда пекли дома хлеб, особенно булки, это такой для детей и для нас был праздник. Помню, мы тесто рвем, а мамка: «Вы что! Быстренько положите назад». И она опять это тесто замешивает, за ночь она три раза поднималась.

Добавляют тёртую полувареную картошку. Как необычно пекут хлеб и куличи в белорусской глубинке-7

На каждый день пекли так называемые «пресноки» из ржаной муки и сметаны. Чтобы горячий хлебушек скатывался с лопаты, как по маслу, на нее клали листы капусты и кленовые листья. И обязательно обливали буханку кипятком, чтобы блестела всем на радость и поднимала аппетит.

Добавляют тёртую полувареную картошку. Как необычно пекут хлеб и куличи в белорусской глубинке-10

Анна Подбельская:
У каждой хозяйки был свой хлеб. Даже шуточное было: «Ай, у нее хлеб не удался, под коркой кот спрятался». Это значит, хлеб не поднялся, а корка все равно поднималась, и там пустота такая образовывалась.

Главой же праздничного стола всегда был белый хлеб или булки. Без такого десерта не обходилась ни одна свадьба, крестины, Пасха и Троица. Но всю сдобу объединяла фирменная закваска. В муку с водой добавляли тертую полувареную картошку. Бульба делала выпечку воздушной и позволяла ей долго сохранять свежесть. Мастер-класс куличей специально для вас.

Добавляют тёртую полувареную картошку. Как необычно пекут хлеб и куличи в белорусской глубинке-13

Анна Подбельская:
Для начала мы берем пол-литра теплого молока, полпачки дрожжей, высыпаем стакан сахара, разбиваем три яйца наших местных курочек, добавляем ванилин.

Добавляют тёртую полувареную картошку. Как необычно пекут хлеб и куличи в белорусской глубинке-16

Все ингредиенты хорошенько размешиваем, а затем натираем волшебную картофелину. Берем 1 кг пшеничной муки высшего сорта. Обязательно просеиваем, чтобы обогатить тесто кислородом. Вливаем полпачки топленого маргарина. Только остудите, иначе будет война с дрожжами. Щедро засыпаем ошпаренный изюм и вымешиваем до тех пор, пока тесто не начнет отлипать от рук. Заполняем формочки и отправляем в разогретую духовку на 40 минут при температуре 200 градусов.

Добавляют тёртую полувареную картошку. Как необычно пекут хлеб и куличи в белорусской глубинке-19

Анна Подбельская:
Вот такие куличи у нас получились или белый хлеб, когда приезжают внуки, очень любят его, потому что он такой ароматный, вкусный. Все собираются за столом, прежде всего хлеб объединяет.

Добавляют тёртую полувареную картошку. Как необычно пекут хлеб и куличи в белорусской глубинке-22

Перед сладким чаепитием не устояли и мы. Булочки, действительно, тают во рту. Натуральный продукт порадует гостей и, что немаловажно, не оставит отпечатков на фигуре. К слову, кусочек освещенного в церкви хлеба носили с собой как оберег.

Добавляют тёртую полувареную картошку. Как необычно пекут хлеб и куличи в белорусской глубинке-25

Анна Подбельская:
У нас есть такой обряд, называется толока, не все семьи были большими и могли справиться с обмолотом хлеба. В таком случае звали соседей. Потом отдыхали, могли быть и песни, и танцы, старались очень хорошо угостить, потому что люди помогли справиться с урожаем.

Добавляют тёртую полувареную картошку. Как необычно пекут хлеб и куличи в белорусской глубинке-28

Этот обряд возрождают на поле и сегодня. А бабушкины рецепты в Обольцах передают внукам как приданое, а значит, традиции не потеряют своего вкуса.

# Год малой родины # калейдоскоп # Анна Подбельская # Лилия Авласенко # Анастасия Макеева # Фотофакт # Белорусские традиции

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