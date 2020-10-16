Добавляют тёртую полувареную картошку. Как необычно пекут хлеб и куличи в белорусской глубинке

Деревня Обольцы – край хлебосольный. Песни льются рекой, гостей встречают вкусным караваем. Запах родного дома с ржаной корочкой и молоком согревает душу.

Анна Подбельская, руководитель народного коллектива «Соседи»:

Я очень любила, когда только собьют свое масло, оно так растает на этом хлебе, корочка хрустящая, такая ароматная-ароматная.

Лилия Авласенко, заведующая Обольским домом фольклора:

В жерновах мамка муки намелет, просеет, чтобы лучшая была. Когда пекли дома хлеб, особенно булки, это такой для детей и для нас был праздник. Помню, мы тесто рвем, а мамка: «Вы что! Быстренько положите назад». И она опять это тесто замешивает, за ночь она три раза поднималась.

На каждый день пекли так называемые «пресноки» из ржаной муки и сметаны. Чтобы горячий хлебушек скатывался с лопаты, как по маслу, на нее клали листы капусты и кленовые листья. И обязательно обливали буханку кипятком, чтобы блестела всем на радость и поднимала аппетит.

Анна Подбельская:

У каждой хозяйки был свой хлеб. Даже шуточное было: «Ай, у нее хлеб не удался, под коркой кот спрятался». Это значит, хлеб не поднялся, а корка все равно поднималась, и там пустота такая образовывалась. Главой же праздничного стола всегда был белый хлеб или булки. Без такого десерта не обходилась ни одна свадьба, крестины, Пасха и Троица. Но всю сдобу объединяла фирменная закваска. В муку с водой добавляли тертую полувареную картошку. Бульба делала выпечку воздушной и позволяла ей долго сохранять свежесть. Мастер-класс куличей специально для вас.

Анна Подбельская:

Для начала мы берем пол-литра теплого молока, полпачки дрожжей, высыпаем стакан сахара, разбиваем три яйца наших местных курочек, добавляем ванилин.

Все ингредиенты хорошенько размешиваем, а затем натираем волшебную картофелину. Берем 1 кг пшеничной муки высшего сорта. Обязательно просеиваем, чтобы обогатить тесто кислородом. Вливаем полпачки топленого маргарина. Только остудите, иначе будет война с дрожжами. Щедро засыпаем ошпаренный изюм и вымешиваем до тех пор, пока тесто не начнет отлипать от рук. Заполняем формочки и отправляем в разогретую духовку на 40 минут при температуре 200 градусов.

Анна Подбельская:

Вот такие куличи у нас получились или белый хлеб, когда приезжают внуки, очень любят его, потому что он такой ароматный, вкусный. Все собираются за столом, прежде всего хлеб объединяет.

Перед сладким чаепитием не устояли и мы. Булочки, действительно, тают во рту. Натуральный продукт порадует гостей и, что немаловажно, не оставит отпечатков на фигуре. К слову, кусочек освещенного в церкви хлеба носили с собой как оберег.

Анна Подбельская:

У нас есть такой обряд, называется толока, не все семьи были большими и могли справиться с обмолотом хлеба. В таком случае звали соседей. Потом отдыхали, могли быть и песни, и танцы, старались очень хорошо угостить, потому что люди помогли справиться с урожаем.