«Мы превращаем в топливную щепу или даже в компост». Куда и когда лучше всего выбросить ёлку

Владимир Лебедь, начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома: Примерно после новогодних праздников выбрасывалось 30-40 тысяч елок, поэтому нами было принято решение это сделать централизованно. 19 и 26 января будут организованы транспортные средства наших коммунальных служб и централизованно в эти дни отдельно будут собираться елки, будут забираться с контейнерных площадок, где-то организовано место складирования крупногабаритного мусора, вывозиться отдельно на полигон, там будет дробиться и уже мы будем эти елки вместо отхода превращать в щепу, в продукт.

Куда можно отдать ёлку?

Гость программы « Новое утро» на РТР-Беларусь – начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома – Владимир Лебедь .

Почему выбраны такие даты? Это было как-то статистически проверено, в каких числах примерно белорусы избавляются от елок?

Владимир Лебедь:

Совершенно верно. Две недели, Старый Новый год прошел, в будние дни люди приходят с работы, а в выходные начинается уборка после праздников.

Какие новые подходы применяются для утилизации нашего новогоднего убранства?

Владимир Лебедь:

Елки мы превращаем в топливную щепу или даже в компост.