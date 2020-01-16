«Мы превращаем в топливную щепу или даже в компост». Куда и когда лучше всего выбросить ёлку

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома – Владимир Лебедь.
Куда можно отдать ёлку?
Владимир Лебедь, начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома:
Примерно после новогодних праздников выбрасывалось 30-40 тысяч елок, поэтому нами было принято решение это сделать централизованно. 19 и 26 января будут организованы транспортные средства наших коммунальных служб и централизованно в эти дни отдельно будут собираться елки, будут забираться с контейнерных площадок, где-то организовано место складирования крупногабаритного мусора, вывозиться отдельно на полигон, там будет дробиться и уже мы будем эти елки вместо отхода превращать в щепу, в продукт.