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«Мы превращаем в топливную щепу или даже в компост». Куда и когда лучше всего выбросить ёлку

16 января 2020 09:30
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Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Владимир Лебедь.

Куда можно отдать ёлку?

Владимир Лебедь, начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома:
Примерно после новогодних праздников выбрасывалось 30-40 тысяч елок, поэтому нами было принято решение это сделать централизованно. 19 и 26 января будут организованы транспортные средства наших коммунальных служб и централизованно в эти дни отдельно будут собираться елки, будут забираться с контейнерных площадок, где-то организовано место складирования крупногабаритного мусора, вывозиться отдельно на полигон, там будет дробиться и уже мы будем эти елки вместо отхода превращать в щепу, в продукт.

«Мы превращаем в топливную щепу или даже в компост». Куда и когда лучше всего выбросить ёлку-1

Почему выбраны такие даты? Это было как-то статистически проверено, в каких числах примерно белорусы избавляются от елок?

Владимир Лебедь:
Совершенно верно. Две недели, Старый Новый год прошел, в будние дни люди приходят с работы, а в выходные начинается уборка после праздников.

Какие новые подходы применяются для утилизации нашего новогоднего убранства?

Владимир Лебедь:
Елки мы превращаем в топливную щепу или даже в компост.

«Мы превращаем в топливную щепу или даже в компост». Куда и когда лучше всего выбросить ёлку-4

Мы просим выбрасывать ёлки 18 и 25 января, чтобы, соответственно, 19 и 26 мы их вывезли.

# Мингорисполком # калейдоскоп # Владимир Лебедь # Фотофакт

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