Дарья Домрачева запланировала для дочки первый поход в музей

Об этом спортсменка рассказала на своей странице в Instagram. Сейчас семья находится в Германии, недалеко от Рупольдинга, где проходит очередной этап Кубка мира по биатлону.

Дарья Домрачева:

Тут вот какое дело – в местечке, где мы обосновались на этом ЭКМ, совсем рядом с Рупольдингом, были обнаружены останки мамонта. Запланировали на днях с Ксенией первый для нее поход в музей.