Дарья Домрачева запланировала для дочки первый поход в музей
Олимпийская чемпионка Дарья Домрачева призналась, что запланировала впервые сводить дочку в музей.
Об этом спортсменка рассказала на своей странице в Instagram. Сейчас семья находится в Германии, недалеко от Рупольдинга, где проходит очередной этап Кубка мира по биатлону.
Фото: instagram.com/dadofun
Дарья Домрачева:
Тут вот какое дело – в местечке, где мы обосновались на этом ЭКМ, совсем рядом с Рупольдингом, были обнаружены останки мамонта. Запланировали на днях с Ксенией первый для нее поход в музей.
Фото: instagram.com/dadofun
Пост биатлонистка сопроводила снимком с огромным мамонтом.
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