В США женщина забеременела второй раз во время текущей беременности
Новости США. В Калифорнии произошел редкий медицинский случай: женщина забеременела собственным ребенком во время суррогатного материнства для пары из Китая.
По информации ABC News, Джессика Аллен рассказала, что врачи сначала думали, что оба ребенка являются близнецами, но спустя время паре сообщили, что один из детей – их биологический сын.
Такое явление называют суперфетация – это оплодотворение яйцеклетки во время беременности. Оно очень редкое у людей – за историю медицинских наблюдений было зафиксировано около десяти подобных случаев.
При этом явлении оплодотворение может привести к двум эмбрионам с разными возрастными сроками беременности и разными генетическими наборами.
Малыш по центру. Фото: nypost.com
Аллен является матерью двоих детей. Она решила стать суррогатной матерью, чтобы помочь другим женщинам, которые пытаются завести ребенка.
Позже она познакомилась с парой из Китая. В апреле 2016 года один из их эмбрионов был успешно имплантирован в ее матку.
Однако через шесть недель беременности врач заметил, что во время ультразвука в матке находятся два ребенка.
Женщина подумала, что это два близнеца пары, детей которых она вынашивает.
После кесарева сечения Аллен была показана фотография детей.
Джессика Аллен:
Я заметила, что один был намного легче другого. Очевидно, что они не были идентичными близнецами.
Через несколько месяцев она получила подтверждение того, что второй ребенок не был близнецом имплантированного эмбриона, а был их с мужем биологическим сыном.
Паре понадобилось некоторое время, чтобы оформить опеку над младенцем, потому что по документам он принадлежал паре из Китая.
Сейчас мальчику 10 месяцев.
Джессика Аллен:
Он такой умный, такой умный. Он быстро учится, у него есть два старших брата, которые являются примером для него.
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