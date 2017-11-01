В США женщина забеременела второй раз во время текущей беременности

Новости США. В Калифорнии произошел редкий медицинский случай: женщина забеременела собственным ребенком во время суррогатного материнства для пары из Китая. По информации ABC News, Джессика Аллен рассказала, что врачи сначала думали, что оба ребенка являются близнецами, но спустя время паре сообщили, что один из детей – их биологический сын. Такое явление называют суперфетация – это оплодотворение яйцеклетки во время беременности. Оно очень редкое у людей – за историю медицинских наблюдений было зафиксировано около десяти подобных случаев. При этом явлении оплодотворение может привести к двум эмбрионам с разными возрастными сроками беременности и разными генетическими наборами.

Малыш по центру. Фото: nypost.com

Аллен является матерью двоих детей. Она решила стать суррогатной матерью, чтобы помочь другим женщинам, которые пытаются завести ребенка. Позже она познакомилась с парой из Китая. В апреле 2016 года один из их эмбрионов был успешно имплантирован в ее матку. Однако через шесть недель беременности врач заметил, что во время ультразвука в матке находятся два ребенка. Женщина подумала, что это два близнеца пары, детей которых она вынашивает.

Фото: abcnews.go.com