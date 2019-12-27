Мужчина выбирал момент. Девушка три года спала в полуметре от помолвочного кольца

Мужчина примерно четыре года подыскивал удачный момент и набирался храбрости, чтобы сделать предложение своей девушке. Наконец, это свершилось. Американский телевизионный продюсер Элан Гейл рассказал всю историю на своей странице в Twitter.

Фото: instagram.com/theyearofelan

Три с половиной года назад, когда Гейл встречался с Молли около восьми месяцев, пара зашла в антикварный ювелирный магазин. Там девушка примерила кольцо с изумрудом. Затем она сказала, что если Элан захочет сделать ей предложение, он должен найти похожее кольцо.

Фото: twitter.com/theyearofelan

На следующий день мужчина вернулся в тот магазин и купил кольцо. Дома Гейл поместил покупку в коробку, расположенную недалеко от кровати. В коробке хранились различные квитанции, поэтому Элан предполагал, что Молли вряд ли туда заглянет. «Три года каждую ночь мы с Молли спали в постели в полуметре от этой коробки. Молли подумала, что кольцо затерялось в песках времени. Но я знал, что это всего лишь вопрос времени», – продолжил рассказывать Гейл.

Фото: twitter.com/theyearofelan

В середине декабря пара поехала на японский остров Хоккайдо, чтобы покататься на лыжах. И мужчина взял с собой кольцо. В какой-то момент Элан попросил девушку притормозить, а затем начал снимать свои лыжи. Молли с непониманием посмотрела на мужчину и спросила, что он делает.

Фото: twitter.com/theyearofelan

Тогда Гейл вынул кольцо, опустился на одно колено и рассказал девушке о своих чувствах к ней. И попросил выйти за него замуж. Молли согласилась. Больше в тот день им покататься не удалось, поэтому жених и невеста решили вернуться на гору следующим утром.

Фото: twitter.com/theyearofelan