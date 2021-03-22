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Ей уже 14 лет. Вот как выглядит дочь Александра Абдулова

22 марта 2021 13:40
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Новости России. 21 марта единственной родной дочери Александра Абдулова исполнилось 14 лет. Мама девочки поделилась её фотографиями на своей странице в Facebook. 

Александр Гавриилович был женат дважды. В 1976 году актёр женился на коллеге по ремеслу Ирине Алфёровой. Пара прожила в браке много лет, но разошлась в 1993 году. У супругов не было общих детей. 

Ей уже 14 лет. Вот как выглядит дочь Александра Абдулова -1

Фото: Facebook / Юлия Абдулова 

Ей уже 14 лет. Вот как выглядит дочь Александра Абдулова -3

Фото: Facebook / Юлия Абдулова 

Второй раз Абдулов женился в 2006 году – на юристке Юлии Мешиной. Женщина взяла фамилию мужа, а также 21 марта 2007 года родила ему дочь Евгению. К сожалению, из-за раннего ухода Александра Гаврииловича девочка не смогла много времени провести с отцом. 

Ей уже 14 лет. Вот как выглядит дочь Александра Абдулова -6

Фото: Facebook / Юлия Абдулова 

Ей уже 14 лет. Вот как выглядит дочь Александра Абдулова -8

Фото: Facebook / Юлия Абдулова 

Сейчас Евгении уже 14 лет. Она с пяти лет посещала театральную студию «Селебритис», а с 2017 года ходит в школу-студию «Dетикино». 

Ей уже 14 лет. Вот как выглядит дочь Александра Абдулова -11

Фото: Facebook / Юлия Абдулова 

Ей уже 14 лет. Вот как выглядит дочь Александра Абдулова -13

Фото: Facebook / Юлия Абдулова 

Пока что юная Абдулова снялась только в одном фильме – «Любовь и Сакс», однако сейчас девочка твёрдо намерена связать свою жизнь с кинематографом. 

Ей уже 14 лет. Вот как выглядит дочь Александра Абдулова -16

Фото: Facebook / Юлия Абдулова 

Кстати, недавно мы рассказывали, как выглядят и чем занимаются внуки знаменитостей 20 века. Узнать об этом можно здесь

# Звезды # калейдоскоп # Александр Абдулов # Юлия Мешина # Юлия Абдулова # Евгения Абдулова # Ирина Алфёрова # Фотофакт

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