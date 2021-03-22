Ей уже 14 лет. Вот как выглядит дочь Александра Абдулова

Новости России. 21 марта единственной родной дочери Александра Абдулова исполнилось 14 лет. Мама девочки поделилась её фотографиями на своей странице в Facebook. Александр Гавриилович был женат дважды. В 1976 году актёр женился на коллеге по ремеслу Ирине Алфёровой. Пара прожила в браке много лет, но разошлась в 1993 году. У супругов не было общих детей.

Фото: Facebook / Юлия Абдулова

Фото: Facebook / Юлия Абдулова

Второй раз Абдулов женился в 2006 году – на юристке Юлии Мешиной. Женщина взяла фамилию мужа, а также 21 марта 2007 года родила ему дочь Евгению. К сожалению, из-за раннего ухода Александра Гаврииловича девочка не смогла много времени провести с отцом.

Фото: Facebook / Юлия Абдулова

Фото: Facebook / Юлия Абдулова

Сейчас Евгении уже 14 лет. Она с пяти лет посещала театральную студию «Селебритис», а с 2017 года ходит в школу-студию «Dетикино».

Фото: Facebook / Юлия Абдулова

Фото: Facebook / Юлия Абдулова

Пока что юная Абдулова снялась только в одном фильме – «Любовь и Сакс», однако сейчас девочка твёрдо намерена связать свою жизнь с кинематографом.

Фото: Facebook / Юлия Абдулова