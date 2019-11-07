Мужчина-Стрелец – общительный и не любит ответственность. Изучаем знаки Зодиака

С давних пор люди пользуются оружием для стрельбы. Ранее это были лук и стрелы, чтобы добывать пищу, теперь оружие нередко используется для каких-нибудь соревнований. Меткость определяется навыком и, возможно, удачной генетикой, поэтому если вы родились под знаком Стрельца – это не поможет.

Общая характеристика

Стрельцы общительны. С самого раннего детства они находятся в компании друзей. Постепенно круг приятелей меняется вместе со сменой интересов Стрельцов. В подростковом возрасте представители девятого знака Зодиака нередко попадают в переделки, лезут в драку, несмотря на примерное поведение и хорошие оценки на уроках в школе.

Рождённые под знаком Стрельца отличаются любовью к путешествиям. Каждый свой отпуск мужчина собирает друзей и/или семью, чтобы отправиться в новые неведомые края или навестить места своего детства.

Мужчины-Стрельцы обладают врождённым бонусом оптимизма. Не все, конечно, но большинство представителей девятого знака Зодиака стараются смотреть на жизнь в позитивном ключе, даже если что-то идёт не так.

Работоспособность

К своей работе Стрельцы всегда относятся с чувством долга. Они привыкают к своему месту и постепенно получают «знаки отличия». Простым примером будет милиционер, который начинает рядовым, а заканчивает генералом. С другой стороны, Стрельцы не любят брать на себя лишнюю ответственность, поэтому если у них будет выбор между простым рабочим и начальником с одинаковой зарплатой, они, скорее всего, выберут первый вариант.

Любовь

Представители девятого знака Зодиака не бывают упорными преследователями одной девушки. Если они видят, что их очарование не срабатывает – окей, не беда, на планете ещё 3,8 миллиарда женщин. Если очарование срабатывает, то Стрельцы радуются и весело проводят с девушкой время. Когда наступает пора жениться, что значит взять на себя ответственность, мужчины-Стрельцы начинают задаваться вопросом, готовы ли они к серьёзному шагу. И тут 50 на 50. Если девушка кажется подходящей спутницей жизни, то почему бы и нет? В семейной жизни Стрельцы чувствуют себя вполне комфортно.

Здоровье

Мужчины-Стрельцы не входят в число долгожителей, но на здоровье обычно не жалуются. Если представителям девятого знака Зодиака случается заболеть, то дня три они потеют, мучаются от озноба и лежат в постели, как не совсем живые. Зато на четвёртый день уже как огурчики. Серьёзную опасность для Стрельцов представляет алкоголь. Они имеют слабую сопротивляемость к спиртному и легко могут пойти по кривой дорожке. Если это случится, то Стрельцы становятся нервными, трудными в общении и постепенно теряют друзей.

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