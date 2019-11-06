Алла Пугачёва попробовала конфеты от Президента Беларуси. И вот её реакция

Алла Пугачева продегустировала конфеты, которые ей подарили от Президента Беларуси.
Видео того, как легендарная певица пробует сладости, было опубликовано в фан-аккаунте Примадонны.
Посмотреть его можно здесь.
Алла Пугачева продегустировала конфеты, которые ей подарили от Президента Беларуси.
Видео того, как легендарная певица пробует сладости, было опубликовано в фан-аккаунте Примадонны.
Посмотреть его можно здесь.
Скриншот из видео: instagram.com/_alla_max_love_family_
Шоколад под брендом «Президент» Алле Пугачевой вручили во время ее большого сольного концерта в Минске – первого за десять лет.
Скриншот из видео: instagram.com/_alla_max_love_family_
Скриншот из видео: instagram.com/_alla_max_love_family_
Певица в видео поблагодарила Президента за такой подарок. Она показала содержимое коробки с конфетами и продегустировала их.
Скриншот из видео: instagram.com/_alla_max_love_family_
По реакции певицы можно увидеть, что сладости пришлись ей по вкусу.
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