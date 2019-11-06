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Алла Пугачёва попробовала конфеты от Президента Беларуси. И вот её реакция

06 ноября 2019 15:40
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Алла Пугачева продегустировала конфеты, которые ей подарили от Президента Беларуси.

Видео того, как легендарная певица пробует сладости, было опубликовано в фан-аккаунте Примадонны.

Посмотреть его можно здесь.

Алла Пугачёва попробовала конфеты от Президента Беларуси. И вот её реакция-1

Скриншот из видео: instagram.com/_alla_max_love_family_

Шоколад под брендом «Президент» Алле Пугачевой вручили во время ее большого сольного концерта в Минске – первого за десять лет.

Примадонне – 70 лет. Показываем, как менялась Алла Пугачева

Алла Пугачёва попробовала конфеты от Президента Беларуси. И вот её реакция-4

Скриншот из видео: instagram.com/_alla_max_love_family_

Алла Пугачёва попробовала конфеты от Президента Беларуси. И вот её реакция-6

Скриншот из видео: instagram.com/_alla_max_love_family_

Певица в видео поблагодарила Президента за такой подарок. Она показала содержимое коробки с конфетами и продегустировала их.  

Алла Пугачёва попробовала конфеты от Президента Беларуси. И вот её реакция-9

Скриншот из видео: instagram.com/_alla_max_love_family_

По реакции певицы можно увидеть, что сладости пришлись ей по вкусу.  

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# Звезды # калейдоскоп # Алла Пугачёва # Александр Лукашенко # Фотофакт

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