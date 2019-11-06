Алла Пугачёва попробовала конфеты от Президента Беларуси. И вот её реакция

Алла Пугачева продегустировала конфеты, которые ей подарили от Президента Беларуси. Видео того, как легендарная певица пробует сладости, было опубликовано в фан-аккаунте Примадонны. Посмотреть его можно здесь.

Скриншот из видео: instagram.com/_alla_max_love_family_

Шоколад под брендом «Президент» Алле Пугачевой вручили во время ее большого сольного концерта в Минске – первого за десять лет. Примадонне – 70 лет. Показываем, как менялась Алла Пугачева

Скриншот из видео: instagram.com/_alla_max_love_family_

Скриншот из видео: instagram.com/_alla_max_love_family_

Певица в видео поблагодарила Президента за такой подарок. Она показала содержимое коробки с конфетами и продегустировала их.

Скриншот из видео: instagram.com/_alla_max_love_family_