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Как официанты подписывают столики, которые им не нравятся. Это случайно узнала постоянная клиентка кафе

06 ноября 2019 15:19
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Женщина была возмущена, когда обнаружила, что работница кафе назвала ее двухлетнюю дочь ужасным ребенком. Об этом посетительница заведения узнала из подписи столика в чеке.  

По информации Daily Mail, Кимберли обедала со своей семьей в кафе. Инцидент произошел в Новой Зеландии.  

Когда женщина получила предварительный чек, то увидела, что ее дочка вызывала раздражение у официантки.  

Как официанты подписывают столики, которые им не нравятся. Это случайно узнала постоянная клиентка кафе-1

Вместо того, чтобы просто написать номер столика в графе, девушка назвала его «семья с ужасным ребенком».  

Кимберли опубликовала фото чека на своей странице в соцсетях и отметила, что не ожидала такого от кафе. «Возможно, они захотят получше обучить персонал. Мы приезжаем в это место почти каждые выходные. Моя дочка ведет себя вежливо и дружелюбно, мы никогда не оставляли после себя беспорядок. Смешно то, что работники заведения в лицо называют мою дочь милой».  

Семья решила не дожидаться своего заказа и ушла. До этого чек показали одному из сотрудников – они никак не прокомментировал действия коллеги.  

Как официанты подписывают столики, которые им не нравятся. Это случайно узнала постоянная клиентка кафе-4

Женщина призналась, что руководство кафе связалось с ними и извинилось. Заведение действовало быстро и решало проблему. Менеджер заявил, что компания невероятно разочарована этим инцидентом. Мужчина лично принес извинения семье и возместил сумму чека. «Это ниже стандартов, которых мы придерживаемся в бизнесе». Человек, который несет ответственность за случившееся, раскаялся.  

Девушка красила волосы и надела пакет из супермаркета на голову. Никогда это не повторяйте (читать далее).  

# Курьезы # калейдоскоп

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