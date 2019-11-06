Как официанты подписывают столики, которые им не нравятся. Это случайно узнала постоянная клиентка кафе

Женщина была возмущена, когда обнаружила, что работница кафе назвала ее двухлетнюю дочь ужасным ребенком. Об этом посетительница заведения узнала из подписи столика в чеке.

По информации Daily Mail, Кимберли обедала со своей семьей в кафе. Инцидент произошел в Новой Зеландии.

Когда женщина получила предварительный чек, то увидела, что ее дочка вызывала раздражение у официантки.