Как официанты подписывают столики, которые им не нравятся. Это случайно узнала постоянная клиентка кафе
Женщина была возмущена, когда обнаружила, что работница кафе назвала ее двухлетнюю дочь ужасным ребенком. Об этом посетительница заведения узнала из подписи столика в чеке.
По информации Daily Mail, Кимберли обедала со своей семьей в кафе. Инцидент произошел в Новой Зеландии.
Когда женщина получила предварительный чек, то увидела, что ее дочка вызывала раздражение у официантки.
Вместо того, чтобы просто написать номер столика в графе, девушка назвала его «семья с ужасным ребенком».
Кимберли опубликовала фото чека на своей странице в соцсетях и отметила, что не ожидала такого от кафе. «Возможно, они захотят получше обучить персонал. Мы приезжаем в это место почти каждые выходные. Моя дочка ведет себя вежливо и дружелюбно, мы никогда не оставляли после себя беспорядок. Смешно то, что работники заведения в лицо называют мою дочь милой».
Семья решила не дожидаться своего заказа и ушла. До этого чек показали одному из сотрудников – они никак не прокомментировал действия коллеги.
Женщина призналась, что руководство кафе связалось с ними и извинилось. Заведение действовало быстро и решало проблему. Менеджер заявил, что компания невероятно разочарована этим инцидентом. Мужчина лично принес извинения семье и возместил сумму чека. «Это ниже стандартов, которых мы придерживаемся в бизнесе». Человек, который несет ответственность за случившееся, раскаялся.
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