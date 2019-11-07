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Ты не спишешь! Показываем 17 попыток учителей помешать школьникам сжульничать во время тестов

07 ноября 2019 08:22
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Очень многие люди в школах хотя бы раз списывали. Иногда списывание даже считается чем-то крутым, ведь, эй, зубрить – удел ботаников, не лучше ли жить на полную катушку, а потом во время теста просто списать? 

В учреждениях образования обычно так не считают, а потому учителя стараются лишить детей возможности списывать, чтобы подопечные сразу учились полагаться на свои силы, а не на шпаргалку или помощь соседа. 

Как сообщает Bored Panda, иногда эти способы предотвратить списывание выглядят довольно забавно. 

Девочка нашла хитрый способ поесть на уроке и рассмешила соцсети 

Ты не спишешь! Показываем 17 попыток учителей помешать школьникам сжульничать во время тестов-1

Фото: Bored Panda 

Ты не спишешь! Показываем 17 попыток учителей помешать школьникам сжульничать во время тестов-3

Фото: Bored Panda 

Ты не спишешь! Показываем 17 попыток учителей помешать школьникам сжульничать во время тестов-5

Фото: Bored Panda 

Ты не спишешь! Показываем 17 попыток учителей помешать школьникам сжульничать во время тестов-7

Фото: Bored Panda 

Ты не спишешь! Показываем 17 попыток учителей помешать школьникам сжульничать во время тестов-9

Фото: Bored Panda 

Ты не спишешь! Показываем 17 попыток учителей помешать школьникам сжульничать во время тестов-11

Фото: Bored Panda 

Ты не спишешь! Показываем 17 попыток учителей помешать школьникам сжульничать во время тестов-13

Фото: Bored Panda 

Ты не спишешь! Показываем 17 попыток учителей помешать школьникам сжульничать во время тестов-15

Фото: Bored Panda 

Ты не спишешь! Показываем 17 попыток учителей помешать школьникам сжульничать во время тестов-17

Фото: Bored Panda / Karen Sanchez 

Ты не спишешь! Показываем 17 попыток учителей помешать школьникам сжульничать во время тестов-19

Фото: Bored Panda 

Ты не спишешь! Показываем 17 попыток учителей помешать школьникам сжульничать во время тестов-21

Фото: Bored Panda 

Ты не спишешь! Показываем 17 попыток учителей помешать школьникам сжульничать во время тестов-23

Фото: Bored Panda 

Ты не спишешь! Показываем 17 попыток учителей помешать школьникам сжульничать во время тестов-25

Фото: Bored Panda 

Ты не спишешь! Показываем 17 попыток учителей помешать школьникам сжульничать во время тестов-27

Фото: Bored Panda / twitter.com/dineshakula 

Ты не спишешь! Показываем 17 попыток учителей помешать школьникам сжульничать во время тестов-29

Фото: Bored Panda / twitter.com/delapenajame 

Ты не спишешь! Показываем 17 попыток учителей помешать школьникам сжульничать во время тестов-31

Фото: Bored Panda / reddit.com/user/gogodollah2 

Ты не спишешь! Показываем 17 попыток учителей помешать школьникам сжульничать во время тестов-33

Фото: Bored Panda 

# Курьезы # калейдоскоп # Фотофакт

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