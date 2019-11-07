Ты не спишешь! Показываем 17 попыток учителей помешать школьникам сжульничать во время тестов

Очень многие люди в школах хотя бы раз списывали. Иногда списывание даже считается чем-то крутым, ведь, эй, зубрить – удел ботаников, не лучше ли жить на полную катушку, а потом во время теста просто списать?

В учреждениях образования обычно так не считают, а потому учителя стараются лишить детей возможности списывать, чтобы подопечные сразу учились полагаться на свои силы, а не на шпаргалку или помощь соседа.

Как сообщает Bored Panda, иногда эти способы предотвратить списывание выглядят довольно забавно.

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