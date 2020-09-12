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Мужчина стал первым победителем «Кто хочет стать миллионером?» за 14 лет. Сможете ответить на финальный вопрос?

12 сентября 2020 09:54
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Учитель истории стал первым за 14 лет победителем программы «Кто хочет стать миллионером?» Теперь он планирует купить себе трейлер и путешествовать по стране.

Как сообщает Sky News, 57-летний Дональд Фир из города Телфорд стал шестым человеком, который победил в этом британском шоу. Мужчина дошёл до финала, использовав лишь «50:50», две другие подсказки ему не понадобились.

Мужчина стал первым победителем «Кто хочет стать миллионером?» за 14 лет. Сможете ответить на финальный вопрос? -1

Фото: Who Wants to Be a Millionaire / Sky News 

Финальный вопрос звучал так: «Какой пират погиб в бою у берегов современной Северной Каролины в 1718 году?» Учитель истории ответил без проблем – Эдвард Тич по прозвищу Чёрная Борода.

В шоу «Кто хочет стать миллионером?» режиссёр и актриса не ответили на вопрос о белорусском Бресте

Мужчина стал первым победителем «Кто хочет стать миллионером?» за 14 лет. Сможете ответить на финальный вопрос? -4

Фото: Who Wants to Be a Millionaire / Sky News 

Теперь Фир является счастливым обладателем миллиона фунтов стерлингов (Примерно 1 280 тысяч долларов). Дональд собирается потратить часть денег на трейлер и поездку по Британии, а остальную часть сэкономить, чтобы была возможность комфортно жить на пенсии.

Мужчина стал первым победителем «Кто хочет стать миллионером?» за 14 лет. Сможете ответить на финальный вопрос? -7

Фото: Who Wants to Be a Millionaire / Sky News 

Что интересно, старший брат Фира тоже был участником этой программы и годом ранее выиграл 500 000 фунтов (640 тысяч долларов).

Кстати, в прошлом году мы рассказывали про участника, который смог дойти до финала «Кто хочет стать миллионером?» Игроком был учитель английского языка – здесь подробнее.

# Интеллектуальные игры # калейдоскоп # Джереми Кларксон # Фотофакт

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