Мужчина стал первым победителем «Кто хочет стать миллионером?» за 14 лет. Сможете ответить на финальный вопрос?

Учитель истории стал первым за 14 лет победителем программы «Кто хочет стать миллионером?» Теперь он планирует купить себе трейлер и путешествовать по стране.

Как сообщает Sky News, 57-летний Дональд Фир из города Телфорд стал шестым человеком, который победил в этом британском шоу. Мужчина дошёл до финала, использовав лишь «50:50», две другие подсказки ему не понадобились.