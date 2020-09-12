Мужчина стал первым победителем «Кто хочет стать миллионером?» за 14 лет. Сможете ответить на финальный вопрос?
Учитель истории стал первым за 14 лет победителем программы «Кто хочет стать миллионером?» Теперь он планирует купить себе трейлер и путешествовать по стране.
Как сообщает Sky News, 57-летний Дональд Фир из города Телфорд стал шестым человеком, который победил в этом британском шоу. Мужчина дошёл до финала, использовав лишь «50:50», две другие подсказки ему не понадобились.
Фото: Who Wants to Be a Millionaire / Sky News
Финальный вопрос звучал так: «Какой пират погиб в бою у берегов современной Северной Каролины в 1718 году?» Учитель истории ответил без проблем – Эдвард Тич по прозвищу Чёрная Борода.
В шоу «Кто хочет стать миллионером?» режиссёр и актриса не ответили на вопрос о белорусском Бресте
Фото: Who Wants to Be a Millionaire / Sky News
Теперь Фир является счастливым обладателем миллиона фунтов стерлингов (Примерно 1 280 тысяч долларов). Дональд собирается потратить часть денег на трейлер и поездку по Британии, а остальную часть сэкономить, чтобы была возможность комфортно жить на пенсии.
Фото: Who Wants to Be a Millionaire / Sky News
Что интересно, старший брат Фира тоже был участником этой программы и годом ранее выиграл 500 000 фунтов (640 тысяч долларов).
Кстати, в прошлом году мы рассказывали про участника, который смог дойти до финала «Кто хочет стать миллионером?» Игроком был учитель английского языка – здесь подробнее.