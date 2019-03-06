Впервые за 13 лет участник «Кто хочет стать миллионером?» дошёл до финала. Это учитель английского

До 1000 фунтов (1300 долларов) учитель дошёл без проблем, вопрос на 2000 фунтов вызвал у него затруднение, но мужчина справился. Далее до 125 тысяч фунтов (165 тысяч долларов) Джон дошёл без подсказок, а затем использовал 50 на 50.

Новости Великобритании. Учитель английского языка из Бирмингема Джон Робинсон дошёл до финала игры «Кто хочет стать миллионером?». Рисковать отвечать на последний вопрос британец не стал.

После ответа на предпоследний вопрос стоимостью 500 тысяч фунтов (657 тысяч долларов) Робинсон решил забрать деньги. Предыдущей сохранённой суммой было 64 тысячи фунтов, поэтому в случае неправильного ответа на последний вопрос британец терял 436 тысяч фунтов, а в случае правильного ответа выиграл бы ещё 500 тысяч фунтов.

Финальный вопрос звучал так: «Кто из премьер-министров Великобритании в прошлом занимал пост главы МИД?».

Варианты ответа: Уинстон Черчилль, Энтони Иден, Гарольд Макмиллан или Алек Дуглас-Хоум.