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Как прошла жизнь единственной женщины Пикассо, которую он так и не смог свести с ума

12 сентября 2020 09:24
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Пикассо всю жизнь испытывал страсть к искусству и регулярно заводил романы с женщинами. Он не был постоянен, девушки часто ему надоедали. Тогда художник быстро находил им замену. Общение с Пикассо в дальнейшем плохо влияло на их судьбу. Кто-то сходил с ума, а кто-то заканчивал самоубийством. Но в жизни художника была одна женщина, чью жизнь ему так и не удалось сломать. Франсуаза Жило прожила с ним 10 лет, родила двоих детей, а потом стала известной художницей.

Как прошла жизнь единственной женщины Пикассо, которую он так и не смог свести с ума-1

Фото: instagram.com/kitikat77

Франсуаза познакомилась с Пабло весной 1943 года, во время немецкой оккупации. Девушке был 21 год, а знаменитому художнику 62. Франсуаза пришла в парижкий ресторан с подругой, Пикассо заметил их и подсел за столик. Когда Жило рассказала ему, что увлекается живописью, он решил пригласить девушек к себе домой, чтобы показать картины.

Но они осмелились зайти к нему только через неделю. Девушки мечтали посмотреть его работы, а Пабло устроил им экскурсию по квартире, долго хвалился горячей водой и только в конце он показал им несколько картин. Франсуаза была наслышана о характере творца, поэтому спокойно реагировала на его поведение.

Как прошла жизнь единственной женщины Пикассо, которую он так и не смог свести с ума-4

Фото: instagram.com/stylebyvolkova

Девушка продолжила приходить к Пикассо, она часто показывала ему свои картины, ей нравилось слушать критику известного художника. Со временем Пикассо начал проявлять к ней интерес и оказывать знаки внимания, но Жило была наслышана о предыдущих его романах, поэтому не воспринимала все это всерьез.

В тот момент у Франсуазы был сложный период в жизни, об отношениях она и не думала. Ее отец был очень строг с ней, он хотел сына, поэтому предъявлял к ней завышенные требования, учил быть бесстрашной. Из-за такого воспитания девушка выросла независимой, с сильным характером. Отец хотел, чтобы она стала юристом, но Франсуаза мечтала только о живописи, чем безумно злила родителя. Однажды из-за этого она сильно с ним поругалась и переехала жить к бабушке.

Как прошла жизнь единственной женщины Пикассо, которую он так и не смог свести с ума-7

Фото: instagram.com/art_storytelling

С Пабло Франсуаза общалась постоянно, но только через полгода поняла, что влюблена в него по-настоящему, но она знала, что рассчитывать на вечное внимание от художника не стоит. Вероятно, отцовское воспитание и помогло ей не сойти с ума после встречи с Пикассо.

Художник очень странно вел себя в отношениях с Франсуазой. Вначале он говорил, что они должны встречаться каждый день, а потом, что как можно реже. Если один день он был внимателен и нежен, то в другой был груб и жесток. Жило постоянно помнила о бывших любовницах и не собиралась допускать разрушения своей жизни. Когда художник говорил ей, что она для него ничего не значит, девушка ему отвечала тем же. Франсуаза даже пыталась прекратить с ним встречи, но через какое-то время снова начинала общение.

В 1946 она переехала к нему, девушка не могла оторваться от наблюдения за тем, как творит Пикассо. Тогда он написал один из самых известных ее портретов «Женщина-цветок». Совместная жизнь стала большим испытанием для Франсуазы. Пикассо часто поддерживал связь с бывшими любовницами, он не мог допустить, чтобы у девушек появилась свободная жизнь. Отпускать Жило он тоже не хотел. Пабло предложил родить ей ребенка, по его мнению, это должно было принести новые проблемы, которые отвлекут от старых.

Как прошла жизнь единственной женщины Пикассо, которую он так и не смог свести с ума-10

Фото: instagram.com/stylebyvolkova

Кстати, во время отношений с Франсуазой Пикассо был женат на Ольге Хохловой и не планировал разводиться, потому что тогда ему пришлось бы отдать половину картин. Ольга их преследовала и оскорбляла Франсуазу.

Жизнь Жило была сложна и без преследования Ольги. Пикассо не давал ей денег даже после рождения сына Клода, поэтому Франсуаза занашивала одежду до дыр. Зато она должна была каждый день выслушивать жалобы художника на жизнь и здоровье. Тогда девушка стала вновь задумываться об уходе, но Пабло сказал, что появление еще одного ребенка точно улучшит ситуацию. У них родилась дочь Палома.

Пикассо стал часто придираться к внешности девушки, оскорблять ее. Окончательно Франсуаза поняла, что нужно уходить, когда стала совершенно несчастной. От новости об уходе Жило Пикассо был в ярости, он никак не мог в это поверить. Он сделал так, чтобы ее картины не брали на выставки, а общие знакомые перестали с ней разговаривать.

Однако целеустремленность и упорство девушки помогли ей стать знаменитой художницей, позже ее картины попали в постоянные коллекции музеев по всему миру.

После отношений с Пикассо она дважды выходила замуж: за молодого художника, а потом за известного вирусолога. В 2020 ей исполнится 99 лет, но она до сих пор продолжает творить.

Как прошла жизнь единственной женщины Пикассо, которую он так и не смог свести с ума-13

Фото: instagram.com/stylebyvolkova

Несмотря на сложный характер, Пикассо был очень талантлив, он создал много картин, которыми восхищаются миллионы. Посмотреть на уникальные работы Пабло можно здесь.

 

# Художник # калейдоскоп # Пабло Пикассо # Франсуаза Жило

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