Как прошла жизнь единственной женщины Пикассо, которую он так и не смог свести с ума

Пикассо всю жизнь испытывал страсть к искусству и регулярно заводил романы с женщинами. Он не был постоянен, девушки часто ему надоедали. Тогда художник быстро находил им замену. Общение с Пикассо в дальнейшем плохо влияло на их судьбу. Кто-то сходил с ума, а кто-то заканчивал самоубийством. Но в жизни художника была одна женщина, чью жизнь ему так и не удалось сломать. Франсуаза Жило прожила с ним 10 лет, родила двоих детей, а потом стала известной художницей.

Фото: instagram.com/kitikat77

Франсуаза познакомилась с Пабло весной 1943 года, во время немецкой оккупации. Девушке был 21 год, а знаменитому художнику 62. Франсуаза пришла в парижкий ресторан с подругой, Пикассо заметил их и подсел за столик. Когда Жило рассказала ему, что увлекается живописью, он решил пригласить девушек к себе домой, чтобы показать картины. Но они осмелились зайти к нему только через неделю. Девушки мечтали посмотреть его работы, а Пабло устроил им экскурсию по квартире, долго хвалился горячей водой и только в конце он показал им несколько картин. Франсуаза была наслышана о характере творца, поэтому спокойно реагировала на его поведение.

Фото: instagram.com/stylebyvolkova

Девушка продолжила приходить к Пикассо, она часто показывала ему свои картины, ей нравилось слушать критику известного художника. Со временем Пикассо начал проявлять к ней интерес и оказывать знаки внимания, но Жило была наслышана о предыдущих его романах, поэтому не воспринимала все это всерьез. В тот момент у Франсуазы был сложный период в жизни, об отношениях она и не думала. Ее отец был очень строг с ней, он хотел сына, поэтому предъявлял к ней завышенные требования, учил быть бесстрашной. Из-за такого воспитания девушка выросла независимой, с сильным характером. Отец хотел, чтобы она стала юристом, но Франсуаза мечтала только о живописи, чем безумно злила родителя. Однажды из-за этого она сильно с ним поругалась и переехала жить к бабушке.

Фото: instagram.com/art_storytelling

С Пабло Франсуаза общалась постоянно, но только через полгода поняла, что влюблена в него по-настоящему, но она знала, что рассчитывать на вечное внимание от художника не стоит. Вероятно, отцовское воспитание и помогло ей не сойти с ума после встречи с Пикассо. Художник очень странно вел себя в отношениях с Франсуазой. Вначале он говорил, что они должны встречаться каждый день, а потом, что как можно реже. Если один день он был внимателен и нежен, то в другой был груб и жесток. Жило постоянно помнила о бывших любовницах и не собиралась допускать разрушения своей жизни. Когда художник говорил ей, что она для него ничего не значит, девушка ему отвечала тем же. Франсуаза даже пыталась прекратить с ним встречи, но через какое-то время снова начинала общение. В 1946 она переехала к нему, девушка не могла оторваться от наблюдения за тем, как творит Пикассо. Тогда он написал один из самых известных ее портретов «Женщина-цветок». Совместная жизнь стала большим испытанием для Франсуазы. Пикассо часто поддерживал связь с бывшими любовницами, он не мог допустить, чтобы у девушек появилась свободная жизнь. Отпускать Жило он тоже не хотел. Пабло предложил родить ей ребенка, по его мнению, это должно было принести новые проблемы, которые отвлекут от старых.

Фото: instagram.com/stylebyvolkova

Кстати, во время отношений с Франсуазой Пикассо был женат на Ольге Хохловой и не планировал разводиться, потому что тогда ему пришлось бы отдать половину картин. Ольга их преследовала и оскорбляла Франсуазу. Жизнь Жило была сложна и без преследования Ольги. Пикассо не давал ей денег даже после рождения сына Клода, поэтому Франсуаза занашивала одежду до дыр. Зато она должна была каждый день выслушивать жалобы художника на жизнь и здоровье. Тогда девушка стала вновь задумываться об уходе, но Пабло сказал, что появление еще одного ребенка точно улучшит ситуацию. У них родилась дочь Палома. Пикассо стал часто придираться к внешности девушки, оскорблять ее. Окончательно Франсуаза поняла, что нужно уходить, когда стала совершенно несчастной. От новости об уходе Жило Пикассо был в ярости, он никак не мог в это поверить. Он сделал так, чтобы ее картины не брали на выставки, а общие знакомые перестали с ней разговаривать. Однако целеустремленность и упорство девушки помогли ей стать знаменитой художницей, позже ее картины попали в постоянные коллекции музеев по всему миру. После отношений с Пикассо она дважды выходила замуж: за молодого художника, а потом за известного вирусолога. В 2020 ей исполнится 99 лет, но она до сих пор продолжает творить.

Фото: instagram.com/stylebyvolkova