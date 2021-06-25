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Девушка хотела клёво покрасить волосы. Но у парикмахера было иное представление о стиле

25 июня 2021 12:45
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Найти специалиста, который сделает волшебную причёску или идеально покрасит волосы, всегда непросто. Именно поэтому с возрастом у людей появляется свой круг знакомых врачей, парикмахеров и других профессионалов, которые понимают, что от них требуется.

Пользовательница TikTok Lilli в силу своего юного возраста (21 год) ещё не нашла «своего» парикмахера. Девушка увидела красивое мелирование и захотела себе такое же.

Девушка хотела клёво покрасить волосы. Но у парикмахера было иное представление о стиле-1

Фото: tiktok.com/@lillithalexis

Взяв несколько примеров, клиентка показала парикмахеру, какое окрашивание хочет, а затем принялась терпеливо ожидать результата.

Девушка хотела клёво покрасить волосы. Но у парикмахера было иное представление о стиле-4

Фото: tiktok.com/@lillithalexis

Увы, он оказался совсем не таким, как хотелось Lilli. Парикмахер использовал очень насыщенные чёрные и белые цвета, а также делал всё очень ровно. В итоге волосы девушки приобрели характерную маскировку зебры.

Впрочем, это далеко не самое страшное, что могло произойти с её волосами. Насколько хуже всё могло бы быть – смотрите здесь.

# Прически # калейдоскоп # Фотофакт

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