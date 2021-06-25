Девушка хотела клёво покрасить волосы. Но у парикмахера было иное представление о стиле

Найти специалиста, который сделает волшебную причёску или идеально покрасит волосы, всегда непросто. Именно поэтому с возрастом у людей появляется свой круг знакомых врачей, парикмахеров и других профессионалов, которые понимают, что от них требуется.

Пользовательница TikTok Lilli в силу своего юного возраста (21 год) ещё не нашла «своего» парикмахера. Девушка увидела красивое мелирование и захотела себе такое же.