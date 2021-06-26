Ребёнок во время УЗИ показал неприличный жест. Родители уже шутят о характере малыша
Пара была в шоке после того, как их еще не родившийся сын показал неприличный жест во время 4D-сканирования. Мать считает, что ребенок уже начинает копировать привычки отца.
Как сообщает Daily Mail, 24-летняя Джесс Джонсон заплатила за сканирование, чтобы ее жених Дэвид Льюис мог увидеть своего ребенка. Ранее отца не пустили на прием в больницу из-за ограничений, связанных с коронавирусом.
Фото: Kennedy News and Media
Родители были потрясены, когда их сын показал средний палец. На веселых фотографиях 4D-сканирования видно, как маленький мальчик закрывает лицо, зевает, а затем показывает неприличный жест.
Джесс пошутила, что ребенок, казалось, говорил родителям, что он сделал достаточно фотографий и больше не хочет.
Фото: Kennedy News and Media
«За пять минут до конца он решил показать нам средний палец, как бы говоря: хватит, мама и папа, оставьте меня в покое», – сказала девушка.
Она добавила: «Мой жених видел это, но не сразу заметил, что произошло. Я и сонографист посмотрели друг на друга и спросили: «Он что, только что показал палец?».
Фото: Kennedy News and Media
Ее жених Дэвид был в восторге от того, что ему удалось оказаться в комнате для сканирования и увидеть малыша.
Фото: Kennedy News and Media
Дэвид сказал: «Я рад стать отцом. Я был взволнован, когда впервые увидел ребёнка. Это было действительно потрясающе».
УЗИ – первая встреча родителей и малыша. Однажды ребенок станцевал «танец в стиле диско» в утробе матери (подробнее здесь).