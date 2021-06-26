Ребёнок во время УЗИ показал неприличный жест. Родители уже шутят о характере малыша

Пара была в шоке после того, как их еще не родившийся сын показал неприличный жест во время 4D-сканирования. Мать считает, что ребенок уже начинает копировать привычки отца. Как сообщает Daily Mail, 24-летняя Джесс Джонсон заплатила за сканирование, чтобы ее жених Дэвид Льюис мог увидеть своего ребенка. Ранее отца не пустили на прием в больницу из-за ограничений, связанных с коронавирусом.

Фото: Kennedy News and Media

Родители были потрясены, когда их сын показал средний палец. На веселых фотографиях 4D-сканирования видно, как маленький мальчик закрывает лицо, зевает, а затем показывает неприличный жест. Джесс пошутила, что ребенок, казалось, говорил родителям, что он сделал достаточно фотографий и больше не хочет.

Фото: Kennedy News and Media

«За пять минут до конца он решил показать нам средний палец, как бы говоря: хватит, мама и папа, оставьте меня в покое», – сказала девушка. Она добавила: «Мой жених видел это, но не сразу заметил, что произошло. Я и сонографист посмотрели друг на друга и спросили: «Он что, только что показал палец?».

Фото: Kennedy News and Media

Ее жених Дэвид был в восторге от того, что ему удалось оказаться в комнате для сканирования и увидеть малыша.

Фото: Kennedy News and Media