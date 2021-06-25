Попугай съел 21 бриллиант. Вероятно, ветеринарам ещё не приходилось лечить настолько дорогую птицу

Все владельцы питомцев знают, что любой плохо лежащий предмет может привлечь внимание домашнего любимца. В этот раз целью пернатого стали не цветы или кнопки ноутбука, а бриллианты.

Как сообщает Metro, 22 июня в столице Таиланда Бангкоке оказалось не самым обычным днём для попугая по кличке Фрости. Восьмимесячная солнечная аратинга заметила, что хозяйская шкатулка очень красиво и аппетитно блестит. Тогда птица решила попробовать украшения на клюв.