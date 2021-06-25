Попугай съел 21 бриллиант. Вероятно, ветеринарам ещё не приходилось лечить настолько дорогую птицу
Все владельцы питомцев знают, что любой плохо лежащий предмет может привлечь внимание домашнего любимца. В этот раз целью пернатого стали не цветы или кнопки ноутбука, а бриллианты.
Как сообщает Metro, 22 июня в столице Таиланда Бангкоке оказалось не самым обычным днём для попугая по кличке Фрости. Восьмимесячная солнечная аратинга заметила, что хозяйская шкатулка очень красиво и аппетитно блестит. Тогда птица решила попробовать украшения на клюв.
Ближе к обеду хозяйка Фрости заметила, что он выглядит так, словно у него что-то болит. Женщина отправилась в больницу, где попугаю сделали рентген. Оказалось, что в желудке у пернатого находится 21 бриллиант (0,2 карата). Камни острые, поэтому причиняют птице боль.
В итоге Фрости потребовалась операция. В течение двух часов из желудка пациента были извлечены драгоценности, после чего попугаю наложили швы. Сейчас пернатый восстанавливается в больнице, ожидается, что он будет выписан в конце июня.
Кстати, ранее мы рассказывали про пушистого, который тоже не угадал с обедом. Вот как выглядит щенок, который съел пчелу (подробнее здесь).