Прямой эфир

Мужчина позволил школьнице пожить у него. Теперь он точно знает, чем аниме отличается от реальности

20 июня 2021 09:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Многие люди знают, что разрешить подростку жить у себя втайне от его родителей – плохая идея. В большинстве случаев это чревато проблемами с законом. Однако один мужчина совершенно об этом забыл. 

Как сообщает SoraNews24, в аниме популярны ситуации, где по тем или иным обстоятельствам неродные парень и девушка живут в одном доме. Обычно это приводит к комичным моментам, а в дальнейшем могут сложиться романтические отношения. Но важно помнить, что аниме, как художественные фильмы и книги, – вымысел и далеко не всегда хороший пример для подражания. 

С такой проблемой в реальной жизни столкнулся 29-летний житель Токио Такехару Комия. Мужчина познакомился в соцсетях со старшеклассницей, и какое-то время они приятно общались. В начале лета собеседница сказала Такехару, что хочет сбежать из дома и попросила разрешения пожить у него. Немного подумав, парень дал согласие, и 13 июня школьница приехала к нему. 

Мужчина позволил школьнице пожить у него. Теперь он точно знает, чем аниме отличается от реальности-1

Фото: ReLIFE 

Но дальше всё развивалось совсем не так, как в фильме или аниме. Когда вечером дочь не вернулась домой, родители обратились в полицию. Спустя четыре дня правоохранители выяснили, где скрывается девушка и пришли домой к Комии. 

Парень сразу обо всём рассказал, но его всё равно попросили пройти в участок, ведь он подозревается в похищении несовершеннолетней. Впрочем, у школьницы нет никаких травм, а также есть доказательства, что она сама захотела пожить у Такехару, поэтому, вероятно, серьёзных последствий не будет. Однако сложностей добавляет факт, что Комия – юрист, поэтому должен был осознавать незаконность своего поступка. 

Кстати, ранее мы рассказывали о девушке, которая хотела покорить сердце парня способом из сериалов. Что из этого вышло – читайте здесь

# Необычное # калейдоскоп

Другие новости рубрики

Все новости
Мужчина работает моделью для души и разбивает женские сердечки. А вообще он учитель математики
20 июня 2021 08:24

Мужчина работает моделью для души и разбивает женские сердечки. А вообще он учитель математики

Женщина рассталась с мужем из-за холода. И у неё была серьёзная причина
20 июня 2021 07:22

Женщина рассталась с мужем из-за холода. И у неё была серьёзная причина

«Она всегда была со мной». История женщины, которую Фредди Меркьюри любил всю жизнь
20 июня 2021 06:26

«Она всегда была со мной». История женщины, которую Фредди Меркьюри любил всю жизнь