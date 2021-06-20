Мужчина позволил школьнице пожить у него. Теперь он точно знает, чем аниме отличается от реальности

Многие люди знают, что разрешить подростку жить у себя втайне от его родителей – плохая идея. В большинстве случаев это чревато проблемами с законом. Однако один мужчина совершенно об этом забыл.

Как сообщает SoraNews24, в аниме популярны ситуации, где по тем или иным обстоятельствам неродные парень и девушка живут в одном доме. Обычно это приводит к комичным моментам, а в дальнейшем могут сложиться романтические отношения. Но важно помнить, что аниме, как художественные фильмы и книги, – вымысел и далеко не всегда хороший пример для подражания.

С такой проблемой в реальной жизни столкнулся 29-летний житель Токио Такехару Комия. Мужчина познакомился в соцсетях со старшеклассницей, и какое-то время они приятно общались. В начале лета собеседница сказала Такехару, что хочет сбежать из дома и попросила разрешения пожить у него. Немного подумав, парень дал согласие, и 13 июня школьница приехала к нему.