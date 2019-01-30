Мужчина создаёт скульптуры известных личностей из гаек. Показываем уникальные работы
Он смог обуздать непослушный металл и заставил тысячи крохотных гаек танцевать в унисон. В кругу близких Алексей давно прослыл железным человеком. Тягу к такому необычному виду творчества чувствовал ещё в детстве. Вместе с отчимом-кузнецом они создали не одно кованое изделие, но юному мастеру этого было мало. Он хотел сделать из железа произведение искусства.
Алексей Дубровский, мастер по металлу:
Крутились вокруг мамы и отчима, всегда были художники, они в Минск приезжали. Мама устраивала даже выставки, я был постоянно внутри какого-то круга людей искусства.
И вот четыре года назад Алексей сделал первые попытки: смастерил из гаек своё лицо, после лицо своей жены. Результат оправдал его ожидания, поэтому решил продолжить. Выдавать все секреты ремесла мастер не готов, но утверждает: ловкость рук, терпение и трудолюбие приведут вас к успеху.
Алексей Дубровский:
Бывают новые идеи появляются, вот как, например, сделать волосы из проволоки или сделать бороду из остатков электродов, которые валяются в гараже. Никогда работа сразу не получается. Я её приношу домой, а она стоит несколько дней, а потом я опять вывожу её что-то переделывать.
Мастер признаётся, что рисование – не его конек, а художественная школа – место совсем незнакомое. Но это не мешает ему с поразительной точностью создавать портреты известных личностей. Всего за 4 года в этих стенах уже успели поселиться королева Англии Виктория, Росомаха и даже Уинстон Черчилль.
Алексей Дубровский:
Лучше всего – это держать в голове какой-то собирательный образ и без портрета сделать скульптуру, и она лучше узнаётся, как тот же Дали. И видят люди, что это Дали.
Работы Алексея посетили уже не одну страну Европы и стали главным украшением столичных галерей. Как утверждает художник, каждая гайка, как мазок кисти, а скульптура – это картина, отражение его внутреннего мира.