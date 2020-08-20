Написал от руки более 100 писем. Девушка сказала парню неправильный номер, но он не сдался
Парень познакомился в парке с девушкой своей мечты, взял у неё номер телефона и обещал позвонить. Номер оказался не тем, но молодой человек не сдался.
Как сообщает The Sun, студент третьего курса Ноттингемского университета Сербан Рая гулял в парке Рэдфорд и увидел прекрасную незнакомку. Юноша захотел познакомиться и спросил, как её зовут. «Эми», – ответила девушка. Она сказала, на какой улице живёт, назвала свой номер телефона и согласилась сходить на свидание.
Фото: facebook.com/serban.raia
Чуть позже, уже вернувшись домой, Сербан позвонил Эми в надежде услышать её голос. Однако оказалось, что набранный номер не существует. Рая не мог поверить. Он твёрдо решил, что это просто какая-то ошибка, просто девушка случайно перепутала одну цифру. Кроме того, молодой человек знал улицу, на которой живёт Эми, и у него появился план.
Парень написал от руки более сотни писем. В каждом из них он описал свои приметы, чтобы девушка могла вспомнить. Сербан признался, что ему очень понравилось общаться с Эми, и он верит, что не может ей дозвониться, потому что произошла ошибка. Рая оставил в письме свой номер, чтобы девушка могла позвонить ему.
На то, чтобы написать так много писем, Сербан потратил 10 часов. Он разложил свои послания по всей улице, где, предположительно, живёт Эми. После этого парню стали звонить люди, утешать его или подбадривать. Все звонившие хвалили молодого человека за решимость и желали ему вновь встретиться с девушкой. Пока что юноше это не удалось, но он не теряет надежды.
А вот в другое случайное знакомство привело к свадьбе. Парень и девушка познакомились на фестивале при необычных обстоятельствах, но захотели встретиться вновь. Теперь они вместе уже более 10 лет – подробнее здесь.