Написал от руки более 100 писем. Девушка сказала парню неправильный номер, но он не сдался

Парень познакомился в парке с девушкой своей мечты, взял у неё номер телефона и обещал позвонить. Номер оказался не тем, но молодой человек не сдался.

Как сообщает The Sun, студент третьего курса Ноттингемского университета Сербан Рая гулял в парке Рэдфорд и увидел прекрасную незнакомку. Юноша захотел познакомиться и спросил, как её зовут. «Эми», – ответила девушка. Она сказала, на какой улице живёт, назвала свой номер телефона и согласилась сходить на свидание.