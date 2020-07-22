Необычное хобби. Парню так понравилось учиться, что он защитил уже 35 дипломов

39-летний мужчина по праву заслужил звание «вечного студента». Ведь у него уже 35 академических и учёных званий.

Как сообщает World of Buzz, Велин Кусума из индонезийского города Макассар получил свой первый диплом в 1999 году в университете Сурабайи. Это была степень по промышленному строительству.