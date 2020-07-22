Необычное хобби. Парню так понравилось учиться, что он защитил уже 35 дипломов
39-летний мужчина по праву заслужил звание «вечного студента». Ведь у него уже 35 академических и учёных званий.
Как сообщает World of Buzz, Велин Кусума из индонезийского города Макассар получил свой первый диплом в 1999 году в университете Сурабайи. Это была степень по промышленному строительству.
Фото: instagram.com/welinkusuma
С тех пор Кусума не останавливался. Парень изучил юриспруденцию, лингвистику, управление маркетингом, финансовое планирование, налоговый учёт и многое другое. По состоянию на март 2020 года, у «вечного студента» 12 званий бакалавра, три магистерские степени и 20 профессиональных сертификаций.
Фото: facebook.com/welin.kusuma
Чтобы успеть получить больше знаний, Велин одновременно учился в университетах и посещал курсы. Благодаря своей тяге к учёбе мужчина побил рекорд Индонезии по часам учебной нагрузки, взятым за семестр.
«Университеты для меня – это хобби, мне нравится учиться. Я уверен, что получу в университете знания, которые пригодятся мне на практике», – рассказал Кусума.
Фото: instagram.com/welinkusuma
Несмотря на огромное количество уже полученных дипломов, Велин собирается продолжать учиться.
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