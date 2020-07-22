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Необычное хобби. Парню так понравилось учиться, что он защитил уже 35 дипломов

22 июля 2020 07:22
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39-летний мужчина по праву заслужил звание «вечного студента». Ведь у него уже 35 академических и учёных званий.

Как сообщает World of Buzz, Велин Кусума из индонезийского города Макассар получил свой первый диплом в 1999 году в университете Сурабайи. Это была степень по промышленному строительству.

Необычное хобби. Парню так понравилось учиться, что он защитил уже 35 дипломов -1

Фото: instagram.com/welinkusuma 

С тех пор Кусума не останавливался. Парень изучил юриспруденцию, лингвистику, управление маркетингом, финансовое планирование, налоговый учёт и многое другое. По состоянию на март 2020 года, у «вечного студента» 12 званий бакалавра, три магистерские степени и 20 профессиональных сертификаций.

Необычное хобби. Парню так понравилось учиться, что он защитил уже 35 дипломов -4

Фото: facebook.com/welin.kusuma 

Чтобы успеть получить больше знаний, Велин одновременно учился в университетах и посещал курсы. Благодаря своей тяге к учёбе мужчина побил рекорд Индонезии по часам учебной нагрузки, взятым за семестр.

«Университеты для меня – это хобби, мне нравится учиться. Я уверен, что получу в университете знания, которые пригодятся мне на практике», – рассказал Кусума.

Необычное хобби. Парню так понравилось учиться, что он защитил уже 35 дипломов -7

Фото: instagram.com/welinkusuma 

Несмотря на огромное количество уже полученных дипломов, Велин собирается продолжать учиться.

Кстати, недавно мы рассказывали о девочке, которая тоже очень хотела учиться. Поскольку дома у неё были перебои с электричеством, школьница делала уроки возле банкоматов – здесь подробности.

# Необычное # калейдоскоп # Фотофакт

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