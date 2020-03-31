Мужчина придумал, как поднять себе настроение во время карантина. И это впечатляет

Всегда приятно проводить время в компании с замечательным человеком. А кто может быть лучшей компанией, чем ты сам? Вероятно, именно так и подумал житель Берлина Антонио Кастелло, который решил раздвоиться на фотографиях.

Как сообщает Bored Panda, сейчас из-за карантина Антонио не может встретиться со своими настоящими братьями. Чтобы не грустить, фотограф сделал себе брата-близнеца. Как признаётся Кастелло, на один такой снимок может уйти до 12 часов.

Что интересно, парень даже придумал целую историю. Брата-близнеца зовут Хуан, и он более застенчивый и спокойный человек, чем Антонио. Хуан любит вставать рано утром, а его приятель предпочитает бодрствовать по ночам.