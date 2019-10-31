Погружение в прошлое. Фотограф показал в зеркалах юные отражения пожилых людей

Порой со всеми (вероятно) случается такое состояние, когда ты на секунду останавливаешься, и в голове возникают образы прошлого. Часто это что-то, что оказало сильное впечатление и вызывало яркие эмоции.

Наверное, чем старше становится человек, тем чаще у него случаются такие моменты погружения в воспоминания. В те дни, когда он был молод, полон сил и вёл активную жизнь.

Как-то раз во время разговора с ветераном Второй мировой войны американский фотограф Том Хасси услышал, что мужчина в свои почти 80 лет всё ещё видит в зеркале молодого солдата, каким он был когда-то.

Так у Хасси появилась идея фотопроекта, который он назвал «Reflections», что может переводиться как «Отражение» или «Размышление». Официально на русском языке проект называется «Отражение прошлого».

А кого видите в зеркале вы?

Спустя 80 лет. Двенадцать примеров того, как меняются люди за свою жизнь