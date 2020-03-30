Друзья всё ещё посмеиваются. Женщина использовала крем для загара и стала зелёной
Женщина воспользовалась старым кремом для искусственного загара и приобрела ярко-зелёный оттенок.
Как сообщает Daily Mail, 35-летняя британка Дженни Коулман находилась дома и захотела воспользоваться искусственным загаром. По словам Дженни, она не посмотрела, какую бутылку взяла и нанесла содержимое на кожу.
Фото: facebook.com / Jenni Coleman
Через какое-то время дети Коулман сказали маме, что она выглядит немного зеленоватой. Женщина и сама так подумала, но решила, что в этом нет никакой проблемы. Британка легла спать, а когда проснулась – не могла поверить своим глазам.
Дженни была полностью зелёной. Увидев своё отражение, Коулман была поражена и испугана, однако она быстро поняла, что дело в искусственном загаре. Женщина сфотографировалась и отправила снимок друзьям и родственникам.
Фото: Kennedy News and Media
Знакомые Дженни посмеялись, а затем начали сравнивать её со злой колдуньей из «Волшебника страны Оз». Сестра британки даже пошутила, что теперь у Коулман даже нос как у ведьмы – потому что кажется больше.
После случившегося женщина не выходила из дома и приложила немало усилий, чтобы вернуть себе естественный цвет. Хотя сейчас Дженни уже давно избавилась от зелёного оттенка, друзья продолжают иногда над ней подшучивать.
Фото: facebook.com / Jenni Coleman
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