Друзья всё ещё посмеиваются. Женщина использовала крем для загара и стала зелёной

Как сообщает Daily Mail, 35-летняя британка Дженни Коулман находилась дома и захотела воспользоваться искусственным загаром. По словам Дженни, она не посмотрела, какую бутылку взяла и нанесла содержимое на кожу.

Через какое-то время дети Коулман сказали маме, что она выглядит немного зеленоватой. Женщина и сама так подумала, но решила, что в этом нет никакой проблемы. Британка легла спать, а когда проснулась – не могла поверить своим глазам.

Дженни была полностью зелёной. Увидев своё отражение, Коулман была поражена и испугана, однако она быстро поняла, что дело в искусственном загаре. Женщина сфотографировалась и отправила снимок друзьям и родственникам.