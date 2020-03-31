Ксения Собчак рассказала о коронавирусе: я никогда до этого так не болела

Новости России. Телеведущая Ксения Собчак утверждает, что переболела коронавирусом ещё в декабре 2019 года. Об этом журналистка рассказала во время прямого эфира с супругом Константином Богомоловым на его странице в Instagram.

«Я давно переболела коронавирусом... Меня теперь уже ничего не берёт. В начале декабря я свалилась со страшной болезнью, просто лежала и не могла встать. Я никогда до этого так не болела. Кашель, температура, ломота», – вспомнила Собчак.

Ведущая сказала, что в тот раз ей поставили диагноз «атипичная пневмония», прописали антибиотики и отпустили. Однако на фоне болезни журналистка потеряла голос, для его восстановления артистке потребовалась помощь фониатра.

«Мне адреналин капали через трубочку», – уточнила Ксения Собчак.

Ранее Игорь Николаев обратился в больницу, чтобы пройти тест на коронавирус.