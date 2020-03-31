Прямой эфир

Ксения Собчак рассказала о коронавирусе: я никогда до этого так не болела

31 марта 2020 06:37
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Новости России. Телеведущая Ксения Собчак утверждает, что переболела коронавирусом ещё в декабре 2019 года. Об этом журналистка рассказала во время прямого эфира с супругом Константином Богомоловым на его странице в Instagram. 

«Я давно переболела коронавирусом... Меня теперь уже ничего не берёт. В начале декабря я свалилась со страшной болезнью, просто лежала и не могла встать. Я никогда до этого так не болела. Кашель, температура, ломота», – вспомнила Собчак. 

Ведущая сказала, что в тот раз ей поставили диагноз «атипичная пневмония», прописали антибиотики и отпустили. Однако на фоне болезни журналистка потеряла голос, для его восстановления артистке потребовалась помощь фониатра. 

«Мне адреналин капали через трубочку», – уточнила Ксения Собчак. 

Ранее Игорь Николаев обратился в больницу, чтобы пройти тест на коронавирус.

Что показали результаты проверки – читайте здесь

# Звезды # калейдоскоп # Ксения Собчак

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