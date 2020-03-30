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Идеальный почтальон. Мужчина разносит посылки в смешных костюмах

30 марта 2020 12:01
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Почтальон работает в смешных костюмах, чтобы поднять настроение себе и своим клиентам. Теперь 39-летний Джон Мэтсон является, наверное, самым ярким событием в жизни людей, которым он приносит письма и посылки. 

«Итак, пока вирус захватывает мир, мне всё ещё нужно работать и доставлять почту. Сегодня я сделал это стильно и заставил пару человек улыбнуться. Такова была моя настоящая цель»,написал Мэтсон на своей странице в Instagram. 

Идеальный почтальон. Мужчина разносит посылки в смешных костюмах -1

Фото: instagram.com/jon_the_viking_matson 

Идеальный почтальон. Мужчина разносит посылки в смешных костюмах -3

Фото: instagram.com/jon_the_viking_matson 

Идеальный почтальон. Мужчина разносит посылки в смешных костюмах -5

Фото: instagram.com/jon_the_viking_matson 

Идеальный почтальон. Мужчина разносит посылки в смешных костюмах -7

Фото: instagram.com/jon_the_viking_matson 

Идеальный почтальон. Мужчина разносит посылки в смешных костюмах -9

Фото: instagram.com/jon_the_viking_matson 

Идеальный почтальон. Мужчина разносит посылки в смешных костюмах -11

Фото: instagram.com/jon_the_viking_matson 

Идеальный почтальон. Мужчина разносит посылки в смешных костюмах -13

Фото: instagram.com/jon_the_viking_matson 

Идеальный почтальон. Мужчина разносит посылки в смешных костюмах -15

Фото: instagram.com/jon_the_viking_matson 

Идеальный почтальон. Мужчина разносит посылки в смешных костюмах -17

Фото: facebook.com/jon.s.matson 

Идеальный почтальон. Мужчина разносит посылки в смешных костюмах -19

Фото: facebook.com/jon.s.matson 

Кстати, Мэтсон увлекается самолётами, рисованием, любит кататься на велосипеде и является отцом двух детей. 

Недавно мы рассказывали о парне, который встречает младшего брата из школы в смешных костюмах.

Посмотреть на любопытные фотографии можно здесь

# Необычное # калейдоскоп # Фотофакт

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