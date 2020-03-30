Идеальный почтальон. Мужчина разносит посылки в смешных костюмах

Почтальон работает в смешных костюмах, чтобы поднять настроение себе и своим клиентам. Теперь 39-летний Джон Мэтсон является, наверное, самым ярким событием в жизни людей, которым он приносит письма и посылки.

«Итак, пока вирус захватывает мир, мне всё ещё нужно работать и доставлять почту. Сегодня я сделал это стильно и заставил пару человек улыбнуться. Такова была моя настоящая цель», – написал Мэтсон на своей странице в Instagram.