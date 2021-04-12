Что будет, если в машину попадёт молния? Мужчина показал на примере своего авто

Молния является обычным природным явлением, которому удивляются разве что дети. Сейчас есть громоотводы, которые позволяют нам чувствовать себя в безопасности, даже когда на улице всё сверкает. Однако машины в зоне риска.

Пользователь Reddit под ником Opihinalu показал, что бывает, если в автомобиль попадает молния. И по этим фотографиям можно предположить, что транспортное средство либо вообще не подлежит ремонту, либо он должен быть очень серьёзным.