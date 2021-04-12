Что будет, если в машину попадёт молния? Мужчина показал на примере своего авто
Молния является обычным природным явлением, которому удивляются разве что дети. Сейчас есть громоотводы, которые позволяют нам чувствовать себя в безопасности, даже когда на улице всё сверкает. Однако машины в зоне риска.
Пользователь Reddit под ником Opihinalu показал, что бывает, если в автомобиль попадает молния. И по этим фотографиям можно предположить, что транспортное средство либо вообще не подлежит ремонту, либо он должен быть очень серьёзным.
Фото: reddit.com/user/opihinalu
Фото: reddit.com/user/opihinalu
Opihinalu пояснил, что скорее всего молния попала в открытое окно автомобиля, после чего он загорелся. В противном случае машина не должна была пострадать настолько сильно. Обычно разряд повреждает лакокрасочное покрытие и электронику, а потом через колёса уходит в землю.
Фото: reddit.com/user/opihinalu
Фото: reddit.com/user/opihinalu
Пользователи ресурса с интересом посмотрели снимки и выразили надежду, что у Opihinalu есть заначка, иначе у него в ближайшее время будут трудности с финансами.
Кстати, ранее мы показывали, чем может быть опасен для машины подземный гараж. Наглядное объяснение смотрите тут.