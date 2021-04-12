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Что будет, если в машину попадёт молния? Мужчина показал на примере своего авто

12 апреля 2021 09:18
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Молния является обычным природным явлением, которому удивляются разве что дети. Сейчас есть громоотводы, которые позволяют нам чувствовать себя в безопасности, даже когда на улице всё сверкает. Однако машины в зоне риска. 

Пользователь Reddit под ником Opihinalu показал, что бывает, если в автомобиль попадает молния. И по этим фотографиям можно предположить, что транспортное средство либо вообще не подлежит ремонту, либо он должен быть очень серьёзным. 

Что будет, если в машину попадёт молния? Мужчина показал на примере своего авто -1

Фото: reddit.com/user/opihinalu

Что будет, если в машину попадёт молния? Мужчина показал на примере своего авто -3

Фото: reddit.com/user/opihinalu

Opihinalu пояснил, что скорее всего молния попала в открытое окно автомобиля, после чего он загорелся. В противном случае машина не должна была пострадать настолько сильно. Обычно разряд повреждает лакокрасочное покрытие и электронику, а потом через колёса уходит в землю. 

Что будет, если в машину попадёт молния? Мужчина показал на примере своего авто -6

Фото: reddit.com/user/opihinalu

Что будет, если в машину попадёт молния? Мужчина показал на примере своего авто -8

Фото: reddit.com/user/opihinalu

Пользователи ресурса с интересом посмотрели снимки и выразили надежду, что у Opihinalu есть заначка, иначе у него в ближайшее время будут трудности с финансами. 

Кстати, ранее мы показывали, чем может быть опасен для машины подземный гараж. Наглядное объяснение смотрите тут

# Автомобили # калейдоскоп # Фотофакт

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