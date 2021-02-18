Были вместе и в горести, и в радости. Как выглядит супруга актёра «Сватов» Фёдора Добронравова

Вот уже более 40 лет Фёдор Добронравов является счастливым семьянином. Большинство людей знает его как отличного актёра, но многие забывают о том, как важна поддержка супруги. И Ирина Добронравова смогла оказать мужу ту самую поддержку.

С женой Фёдор Викторович познакомился ещё в школе, будущая супруга училась классом младше. После армии Добронравов сразу (в 1980 году) сделал девушке предложение и получил согласие. С тех пор Ирина Добронравова была с мужем и в горести, и в радости. Довелось семье ночевать в гримёрке театра, временами Добронравовы были сильно стеснены в средствах. А ещё женщине приходилось терпеливо относиться к мечтам мужа об успехах в кино и театре.

Но всё это позади. Сейчас у Добронравовых всё хорошо, сыновья выросли, женились, родили детей. У Фёдора Викторовича благополучно сложилась карьера актёра. А Ирина Добронравова и теперь предпочитает вместо светской жизни ухаживать за садом, помогать детям нянчить внуков и, конечно, проводить время с мужем.