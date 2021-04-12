Слишком дорого. Женщина не пошла к стоматологу и попросила мужа вырвать ей зуб
Люди нередко говорят, что посещение стоматолога плохо сказывается на бюджете. Однако большинство людей всё-таки предпочитает ходить к специалисту, а не решать проблему с болящим зубом каким-то альтернативным способом.
Как сообщает LADBible, Карен Хирн как раз из тех, кто экономит любыми способами. Когда у женщины начал болеть зуб, она сначала старалась не обращать на него внимания, потом попробовала гвоздичное масло, лёд и безрецептурные обезболивающие.
Наконец, Хирн пришлось признаться самой себе – без визита к стоматологу не обойтись. Специалист изучил зубы клиентки и сказал, что надо удалить один зуб, запломбировать зубной канал и поставить коронку. Услуга обойдётся в 1,8 тысячи долларов. Женщина тут же замотала головой. Тогда стоматолог сказал, что можно просто вырвать зуб за 185 долларов.
Выйдя от специалиста, Карен решила, что при помощи подручных средств сама вырвет себе зуб и сэкономит. Женщина купила на распродаже инструмент, которым много лет назад цирюльники удаляли зубы, и вручила его мужу. Мужчина отказался. Хирн заявила, что тогда сама это сделает. Мужчина согласился. Он посмотрел несколько обучающих роликов и удалил супруге зуб.
Женщина осталась довольна. На всё ушло около 10 долларов. По словам Карен, боль пройдёт, а экономия в 175 долларов очень её радует.
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