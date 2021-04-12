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Слишком дорого. Женщина не пошла к стоматологу и попросила мужа вырвать ей зуб

12 апреля 2021 07:47
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Люди нередко говорят, что посещение стоматолога плохо сказывается на бюджете. Однако большинство людей всё-таки предпочитает ходить к специалисту, а не решать проблему с болящим зубом каким-то альтернативным способом. 

Как сообщает LADBible, Карен Хирн как раз из тех, кто экономит любыми способами. Когда у женщины начал болеть зуб, она сначала старалась не обращать на него внимания, потом попробовала гвоздичное масло, лёд и безрецептурные обезболивающие. 

Слишком дорого. Женщина не пошла к стоматологу и попросила мужа вырвать ей зуб -1

Фото: TLC 

Наконец, Хирн пришлось признаться самой себе – без визита к стоматологу не обойтись. Специалист изучил зубы клиентки и сказал, что надо удалить один зуб, запломбировать зубной канал и поставить коронку. Услуга обойдётся в 1,8 тысячи долларов. Женщина тут же замотала головой. Тогда стоматолог сказал, что можно просто вырвать зуб за 185 долларов. 

Слишком дорого. Женщина не пошла к стоматологу и попросила мужа вырвать ей зуб -4

Фото: TLC 

Выйдя от специалиста, Карен решила, что при помощи подручных средств сама вырвет себе зуб и сэкономит. Женщина купила на распродаже инструмент, которым много лет назад цирюльники удаляли зубы, и вручила его мужу. Мужчина отказался. Хирн заявила, что тогда сама это сделает. Мужчина согласился. Он посмотрел несколько обучающих роликов и удалил супруге зуб. 

Слишком дорого. Женщина не пошла к стоматологу и попросила мужа вырвать ей зуб -7

Фото: TLC 

Женщина осталась довольна. На всё ушло около 10 долларов. По словам Карен, боль пройдёт, а экономия в 175 долларов очень её радует. 

Кстати, ранее мы рассказывали о мужчине, который предложил своей обеспеченной семье на пять дней стать бедняками. Эксперимент оказался для жены и дочери настоящим испытанием (здесь подробности). 

# Стоматология # калейдоскоп # Фотофакт

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