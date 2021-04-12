Слишком дорого. Женщина не пошла к стоматологу и попросила мужа вырвать ей зуб

Люди нередко говорят, что посещение стоматолога плохо сказывается на бюджете. Однако большинство людей всё-таки предпочитает ходить к специалисту, а не решать проблему с болящим зубом каким-то альтернативным способом.

Как сообщает LADBible, Карен Хирн как раз из тех, кто экономит любыми способами. Когда у женщины начал болеть зуб, она сначала старалась не обращать на него внимания, потом попробовала гвоздичное масло, лёд и безрецептурные обезболивающие.