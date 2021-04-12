Боитесь выступать перед публикой? Эти две простые техники помогут

«Внимание! Тост!» По сценарию любого застолья наступает момент, когда слово предоставляется вам. Внезапно все разговоры утихают, повисает пауза. Ваши ладошки потеют, тело бросает в дрожь и вот – теперь это слово из вас и клещами не вытащить. Кинематографичная сцена. Увы, из жизни неудачные дубли не вырезать, зато избавиться от страха публичных выступлений возможно.

Наталья Евтихова, психолог:

Страх публичных выступлений в принципе занимает второе место после страха смерти, он довольно распространенный. За этим скрыты более глубинные страхи, которые не на поверхности. Это страх сделать ошибку, страх быть непризнанным, страх быть отвергнутым, страх быть осмеянным, страх потерпеть неудачу и даже страх большого количества людей или то, что они обо мне подумают.

У страха, как известно, глаза велики. Его формы порой обретают серьезные масштабы. И если для одного выступление с докладом, прямой эфир в социальных медиа, оглашение принятых решений на планерке – это порция адреналина, то для другого – паническая атака. Чтобы дать отпор невидимому врагу, необходимо нащупать его болевую точку.

Наталья Евтихова:

Может быть, опыт. Мы все сдаем экзамены в школе, в институте, защищаем диплом и может быть опыт неудачи, что не так приняли, не так оценили. Из детства: если ребенок прожил какое-то отвержение либо непринятие ошибки родителями. Даже мимолетом можно сказать: «Ой, да что ты! Это не так, твоей заслуги нет. Ты плохо говоришь, тебе не надо говорить, только не выходи никогда». Или ребенку, которому аплодируют, говорят: «Боже, как ты танцевал, как ты пел – сплошной восторг». У него записывается принятие, а у первого ребенка – отвержение. Это может быть и зрелый возраст, и юность, когда конкретно потерпел неудачу. Был такой случай, испытал чувство и больше не хочется его испытывать. А раз испытал его после выступления, то как не испытывать? Не идти ни на какое выступление.

Откопав корень психологического страха, который стоит на пути взращивания нашего внутреннего оратора, можно прибегнуть и к вспомогательным техникам. Наталья Евтихова:

Есть техники, которые помогут настроиться. Если говорить о камере, то есть такой хороший момент: представьте, что камера – это глаза любящего человека, который на вас смотрит. Как в детстве на стульчике, и бабушки, и дедушки аплодируют и все очень рады. Психологический страх притупляется.

Если вы остались тет-а-тет с публикой и между вами нет объектива камеры, выход один – расслабиться и получать удовольствие от общения. Дыхательные гимнастики и приятная визуализация вам в помощь. Ведь напряжение сковывает не только руки, но и память, голос и даже харизму.

Наталья Евтихова:

Еще есть техника отвлечения. Когда фокус внимания: я сейчас выйду, мне будет страшно, меня оценят – начинайте пропевать любую песенку. В это время вы отвлекаетесь, мысли уходят на музыку и текст, и это напряжение уходит.