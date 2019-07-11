«Белла нуждалась в объятиях папы». Мужчина станцевал балет со своей маленькой дочкой

На Бермудах многодетный отец Марк Дэниэлс выбежал на сцену с младенцем на руках, чтобы помочь своей старшей дочери Белле выступить на сцене. Малышка испугалась во время представления, и любящий отец исполнил балетный номер вместе с ней. Как сообщает Daily Mail, талантливый мужчина сумел грациозно балансировать на одной ноге, сжимая младшую дочь Сури под мышкой, пока другие родители и учителя хихикали в зале. Оставлял вдохновляющие записки каждый день. Девушка трогательно поблагодарила отчима за его поддержку

«Белла была очень эмоциональной и нуждалась в объятиях своего папы», – сказал Марк. – «Несмотря на истерику, она хотела остаться на сцене, и я не хотел отговаривать от первого в ее жизни концерта. Я продолжал держать Сури и стоял рядом с Беллой, пытаясь помочь ей побороть страх. Я сказал, что люблю ее и что она потрясающая танцовщица. Я спросил, не хочет ли она потанцевать с папой, и она кивнула, поэтому я решил присоединиться. Я практиковался с ней дома много раз, так что было не трудно».

Марк Дэниэлс работает в суде. Ловкое выступление на сцене заметили и его коллеги по работе. «Некоторые присяжные, сотрудники милиции и члены прокуратуры посмеивались надо мной, отдавая мне должное за видео», – сказал он.