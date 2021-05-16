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Мужчина показал, как пёс просит его поделиться едой. И эта ситуация знакома всем владельцам собак

16 мая 2021 10:41
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Люди, у которых нет домашних животных, едят очень просто. Они накладывают еду в тарелку и спокойно все съедают. Но владельцы питомцев знают, что когда у тебя есть маленький друг, то процесс приема пищи превращается в настоящее приключение.

Как сообщает Bored Panda, пользователь Twitter под ником Мэнди Патинкин поделился забавной фотографией со своей собакой.

«Я люблю ее, но этот суп мой», – написал мужчина.

Мужчина показал, как пёс просит его поделиться едой. И эта ситуация знакома всем владельцам собак -1

Фото: twitter.com/PatinkinMandy

Снимок Патинкина нашел живой отклик в сердцах других пользователей соцсетей, которые поспешили поделиться примерами того, как их питомцы выпрашивают еду.

Мужчина показал, как пёс просит его поделиться едой. И эта ситуация знакома всем владельцам собак -4

Фото: twitter.com/Rachell37961534

Мужчина показал, как пёс просит его поделиться едой. И эта ситуация знакома всем владельцам собак -6

Фото: twitter.com/Max_Wedge

Мужчина показал, как пёс просит его поделиться едой. И эта ситуация знакома всем владельцам собак -8

Фото: twitter.com/NateGreen989

Мужчина показал, как пёс просит его поделиться едой. И эта ситуация знакома всем владельцам собак -10

Фото: twitter.com/krpdiver

Мужчина показал, как пёс просит его поделиться едой. И эта ситуация знакома всем владельцам собак -12

Фото: twitter.com/ecpreyss

Мужчина показал, как пёс просит его поделиться едой. И эта ситуация знакома всем владельцам собак -14

Фото: twitter.com/thetankgyrl

Мужчина показал, как пёс просит его поделиться едой. И эта ситуация знакома всем владельцам собак -16

Фото: twitter.com/absnola

Мужчина показал, как пёс просит его поделиться едой. И эта ситуация знакома всем владельцам собак -18

Фото: twitter.com/TheGoosecast

Стоит признать, что грустный взгляд собак – это еще ничего. А вот то, что они вытворяют, пока никого нет дома, – по-настоящему страшно.

Примеры прогрызенных диванов и разорванных подушек смотрите здесь.  

# Домашние животные # калейдоскоп # Фотофакт

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