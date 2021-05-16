Мужчина показал, как пёс просит его поделиться едой. И эта ситуация знакома всем владельцам собак
Люди, у которых нет домашних животных, едят очень просто. Они накладывают еду в тарелку и спокойно все съедают. Но владельцы питомцев знают, что когда у тебя есть маленький друг, то процесс приема пищи превращается в настоящее приключение.
Как сообщает Bored Panda, пользователь Twitter под ником Мэнди Патинкин поделился забавной фотографией со своей собакой.
«Я люблю ее, но этот суп мой», – написал мужчина.
Фото: twitter.com/PatinkinMandy
Снимок Патинкина нашел живой отклик в сердцах других пользователей соцсетей, которые поспешили поделиться примерами того, как их питомцы выпрашивают еду.
Фото: twitter.com/Rachell37961534
Фото: twitter.com/Max_Wedge
Фото: twitter.com/NateGreen989
Фото: twitter.com/krpdiver
Фото: twitter.com/ecpreyss
Фото: twitter.com/thetankgyrl
Фото: twitter.com/absnola
Фото: twitter.com/TheGoosecast
Стоит признать, что грустный взгляд собак – это еще ничего. А вот то, что они вытворяют, пока никого нет дома, – по-настоящему страшно.
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