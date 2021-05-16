Мужчина показал, как пёс просит его поделиться едой. И эта ситуация знакома всем владельцам собак

Люди, у которых нет домашних животных, едят очень просто. Они накладывают еду в тарелку и спокойно все съедают. Но владельцы питомцев знают, что когда у тебя есть маленький друг, то процесс приема пищи превращается в настоящее приключение.

Как сообщает Bored Panda, пользователь Twitter под ником Мэнди Патинкин поделился забавной фотографией со своей собакой.

«Я люблю ее, но этот суп мой», – написал мужчина.