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Прогрыз дырку в диване. Посмотрите, как развлекаются домашние животные, когда дома никого нет

02 октября 2020 12:49
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Все любители домашних животных знают, что четвероногие временами могут быть непослушными, но эти кошки и собаки поразили своих хозяев, они устроили дома полный переворот, посмотрите на фото.

Как сообщает Daily Mail, спаниель, которому три года, разлил краску и выпачкал весь ковер. На фотографии видно, что пес сожалеет о том, что сделал.

Прогрыз дырку в диване. Посмотрите, как развлекаются домашние животные, когда дома никого нет-1

Фото: ScS/Jam Press

Добро пожаловать домой! Трехлетний померанский шпиц разорвал подушки своей хозяйки Келли.

Прогрыз дырку в диване. Посмотрите, как развлекаются домашние животные, когда дома никого нет-4

Фото: ScS/Jam Press

Черепаха, которой 20 лет, разбила горшок.

Прогрыз дырку в диване. Посмотрите, как развлекаются домашние животные, когда дома никого нет-7

Фото: ScS/Jam Press

А четырехлетний стаффордширский терьер Босли порвал ковер, пока хозяина не было дома.

Прогрыз дырку в диване. Посмотрите, как развлекаются домашние животные, когда дома никого нет-10

Фото: ScS/Jam Press

Райли и Тедди порвали подушки от дивана.

Прогрыз дырку в диване. Посмотрите, как развлекаются домашние животные, когда дома никого нет-13

Фото: ScS/Jam Press

Джиллиан не очень обрадовалась, когда увидела, что ее кот испортил диван.

Прогрыз дырку в диване. Посмотрите, как развлекаются домашние животные, когда дома никого нет-16

Фото: ScS/Jam Press

Стаффордширский терьер Белла порвала подушку хозяйки.

Прогрыз дырку в диване. Посмотрите, как развлекаются домашние животные, когда дома никого нет-19

Фото: ScS/Jam Press

Двухлетний мопс прогрыз дырку в диване.

Прогрыз дырку в диване. Посмотрите, как развлекаются домашние животные, когда дома никого нет-22

Фото: ScS/Jam Press

Четырехлетний ньюфаундленд устроил в доме полный беспорядок и разбил цветочные горшки.

Прогрыз дырку в диване. Посмотрите, как развлекаются домашние животные, когда дома никого нет-25

Фото: ScS/Jam Press

Некоторые животные очень хитрые. Посмотрите, как пёс пытался скрыть свою вину за бардак – подробнее здесь.

# Домашние животные # калейдоскоп # Фотофакт

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