Прогрыз дырку в диване. Посмотрите, как развлекаются домашние животные, когда дома никого нет
Все любители домашних животных знают, что четвероногие временами могут быть непослушными, но эти кошки и собаки поразили своих хозяев, они устроили дома полный переворот, посмотрите на фото.
Как сообщает Daily Mail, спаниель, которому три года, разлил краску и выпачкал весь ковер. На фотографии видно, что пес сожалеет о том, что сделал.
Добро пожаловать домой! Трехлетний померанский шпиц разорвал подушки своей хозяйки Келли.
Черепаха, которой 20 лет, разбила горшок.
А четырехлетний стаффордширский терьер Босли порвал ковер, пока хозяина не было дома.
Райли и Тедди порвали подушки от дивана.
Джиллиан не очень обрадовалась, когда увидела, что ее кот испортил диван.
Стаффордширский терьер Белла порвала подушку хозяйки.
Двухлетний мопс прогрыз дырку в диване.
Четырехлетний ньюфаундленд устроил в доме полный беспорядок и разбил цветочные горшки.
Некоторые животные очень хитрые. Посмотрите, как пёс пытался скрыть свою вину за бардак – подробнее здесь.