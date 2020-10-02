Прогрыз дырку в диване. Посмотрите, как развлекаются домашние животные, когда дома никого нет

Все любители домашних животных знают, что четвероногие временами могут быть непослушными, но эти кошки и собаки поразили своих хозяев, они устроили дома полный переворот, посмотрите на фото.

Как сообщает Daily Mail, спаниель, которому три года, разлил краску и выпачкал весь ковер. На фотографии видно, что пес сожалеет о том, что сделал.