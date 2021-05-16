Внуки и внучки похвастались своими бабушками и дедушками. И эти фотографии излучают неподдельную крутость
В большинстве семей бабушки и дедушки очень любят своих внуков и внучек. Так уж исторически повелось. Несмотря на то, что прогресс неуклонно двигается вперед и младшее поколение многому может научить старшее, бабушки и дедушки не отходят на второй план.
Сейчас старшие родственники нередко становятся главными героями видео для TikTok, где они поют, показывают результаты своего рукоделия или просто стильно и спортивно выглядят. И, конечно, люди не забывают показывать, какими красивыми и крутыми были их бабушки и дедушки в свои молодые годы.
«Бабушка толкает новую семейную машину. Предположительно, 1950-е»,
Фото: reddit.com/user/FoxyCFox36
«Мой дедушка во время морской рыбалки, Порт-Аранзас, штат Техас. Датирован октябрем 1968 года»,
Фото: reddit.com/user/butterbuns_megatron
«Мои бабушка и дедушка по материнской линии в 1945 году. Он работал в государственном департаменте при Джоне Ф. Кеннеди. Она была сложной женщиной»,
Фото: reddit.com/user/alicereturnshere
Фото: reddit.com/user/mrstewart
«Моя бабушка, 1967 год, Казахстан. Портрет родителям во время учебы»,
Фото: reddit.com/user/LastFallen
«Бабушке исполнилось 95 лет. Вот она в 1940-м»,
Фото: reddit.com/user/devilsjoystick
«Мой прадед наслаждается бананом, где-то в 1920-х»,
Фото: reddit.com/user/grichardson526
«Мой прадедушка и его Ford 1937 года»,
Фото: reddit.com/user/deltaqueenbee
«Моя бабушка танцует в ночь перед свадьбой. В этом месяце ей исполнилось 95 лет»,
Фото: reddit.com/user/eghat11
Кстати, ранее мы собрали коллекцию других снимков бабушек в юности. И они удивительно красивые – здесь подробнее.