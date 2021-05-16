Прямой эфир

Внуки и внучки похвастались своими бабушками и дедушками. И эти фотографии излучают неподдельную крутость

16 мая 2021 13:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В большинстве семей бабушки и дедушки очень любят своих внуков и внучек. Так уж исторически повелось. Несмотря на то, что прогресс неуклонно двигается вперед и младшее поколение многому может научить старшее, бабушки и дедушки не отходят на второй план.

Сейчас старшие родственники нередко становятся главными героями видео для TikTok, где они поют, показывают результаты своего рукоделия или просто стильно и спортивно выглядят. И, конечно, люди не забывают показывать, какими красивыми и крутыми были их бабушки и дедушки в свои молодые годы.

«Бабушка толкает новую семейную машину. Предположительно, 1950-е»,

Внуки и внучки похвастались своими бабушками и дедушками. И эти фотографии излучают неподдельную крутость -1

Фото: reddit.com/user/FoxyCFox36

«Мой дедушка во время морской рыбалки, Порт-Аранзас, штат Техас. Датирован октябрем 1968 года»,

Внуки и внучки похвастались своими бабушками и дедушками. И эти фотографии излучают неподдельную крутость -4

Фото: reddit.com/user/butterbuns_megatron

«Мои бабушка и дедушка по материнской линии в 1945 году. Он работал в государственном департаменте при Джоне Ф. Кеннеди. Она была сложной женщиной»,

Внуки и внучки похвастались своими бабушками и дедушками. И эти фотографии излучают неподдельную крутость -7

Фото: reddit.com/user/alicereturnshere

«Бабушка и дедушка моей жены бродят по центру города Мобил, штат Алабама, 1954 год»,

Пользователи соцсетей поделились снимками мам и бабушек в молодости. Сложно поверить, что они не были фотомоделями

Внуки и внучки похвастались своими бабушками и дедушками. И эти фотографии излучают неподдельную крутость -10

Фото: reddit.com/user/mrstewart

«Моя бабушка, 1967 год, Казахстан. Портрет родителям во время учебы»,

Внуки и внучки похвастались своими бабушками и дедушками. И эти фотографии излучают неподдельную крутость -13

Фото: reddit.com/user/LastFallen

«Бабушке исполнилось 95 лет. Вот она в 1940-м»,

Внуки и внучки похвастались своими бабушками и дедушками. И эти фотографии излучают неподдельную крутость -16

Фото: reddit.com/user/devilsjoystick

«Мой прадед наслаждается бананом, где-то в 1920-х»,

Внуки и внучки похвастались своими бабушками и дедушками. И эти фотографии излучают неподдельную крутость -19

Фото: reddit.com/user/grichardson526

«Мой прадедушка и его Ford 1937 года»,

Внуки и внучки похвастались своими бабушками и дедушками. И эти фотографии излучают неподдельную крутость -22

Фото: reddit.com/user/deltaqueenbee

«Моя бабушка танцует в ночь перед свадьбой. В этом месяце ей исполнилось 95 лет»,

Внуки и внучки похвастались своими бабушками и дедушками. И эти фотографии излучают неподдельную крутость -25

Фото: reddit.com/user/eghat11

Кстати, ранее мы собрали коллекцию других снимков бабушек в юности. И они удивительно красивые – здесь подробнее.

# Красота # калейдоскоп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Женщина не смогла смириться с переездом детей к отцу. И её хобби настораживает знакомых
16 мая 2021 12:07

Женщина не смогла смириться с переездом детей к отцу. И её хобби настораживает знакомых

Мужчина показал, как пёс просит его поделиться едой. И эта ситуация знакома всем владельцам собак
16 мая 2021 10:41

Мужчина показал, как пёс просит его поделиться едой. И эта ситуация знакома всем владельцам собак

«Вау! Кто же это?» Хореограф станцевал на видео, и это стало новым трендом в Tik Tok
16 мая 2021 09:33

«Вау! Кто же это?» Хореограф станцевал на видео, и это стало новым трендом в Tik Tok