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Мужчина подарил другу хлеб и попал в неловкую ситуацию. Внутри выпечки было обручальное кольцо

06 февраля 2021 11:38
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Новости России. Житель города Давлеканово в Башкирии по просьбе друга из Уфимского района купил буханку хлеба, а также некоторые другие продукты. И внутри выпечки нашлось обручальное кольцо. 

Как сообщает газета «Асылыкуль», когда вечером житель Уфимского района Николай сел ужинать, он разрезал хлеб. Внезапно там обнаружилось золотое обручальное кольцо 583 пробы. Вероятно, будь на месте Николая девушка, она могла бы подумать, что это оригинальный способ сделать предложение руки и сердца. 

Однако мужчина сразу понял, как в хлеб попало кольцо. Николай выяснил, где пёкся хлеб, и обратился к поставщику. Житель Уфимского района объяснил, что нашёл украшение в выпечке и хочет вернуть кольцо владельцу. 

Когда сотрудникам хлебопекарни рассказали про необычный случай, владелица кольца нашлась незамедлительно. Женщина объяснила, что перед началом смены сняла украшение, а во время работы случайно смахнула его в тесто и уже не надеялась увидеть снова. Кольцо было возвращено владелице. 

Кстати, ранее мы рассказывали про девушку, которая два года носила при себе помолвочное кольцо, но не знала об этом. Как так получилось – читайте здесь

# Необычное # калейдоскоп

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