18-летняя девушка рожала 69 часов и не знала об этом

Новости Великобритании. Вскоре после учений по подавлению бунтов студентка, которая хотела вступить в пограничные войска, начала рожать. 18-летняя жительница Блэкпула не знала о своей беременности. Как сообщает Daily Mail, малышка Мэйзи оказалась прирождённым мастером маскировки: девочку не заметили два теста на беременность, и она не проявляла себя толчками. Сейчас Мэйзи уже семь месяцев. Кстати, последний тест на беременность был сделан за 2 месяца до появления малышки на свет в октябре 2018 года, но он тоже был отрицательным.

Фото: Caters News Agency

Учащаяся на пограничника девушка не видела в себе явных изменений за всё время беременности. Когда однажды ей сказали, что она, вероятно, вынашивает ребёнка, британка посчитала это бестактным намёком на её вес. Впрочем, кое-что девушка заметила. Хотя она занималась упражнениями по 70 часов в неделю, появилась непривычная для тренированного человека одышка, а также британка немного поправилась. За неделю до рождения Мэйзи жительница Блэкпула была на учениях по подавлению бунтов, во время чего её преследовали лошади.

Фото: Caters News Agency

После занятий в учебном заведении британка почувствовала колющие боли в животе, позвонила в больницу и рассказала о своих симптомах. Оператор понял, что позвонившая девушка рожает, и отправил к ней «скорую помощь». В медучреждении пациентке сообщили, что она рожает вот уже 69 часов. Ещё через 7 часов на свет появилась Мэйзи массой 3,32 кг. Когда молодая мама сказала двум своим братьям, что у тех появилась племянница, парни не поверили. Отец девушки был счастлив, а её мать только покачала головой.

Фото: Caters News Agency