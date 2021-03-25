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Крис Хемсворт рассказал о секрете съёмок одной сцены для «Тора 2» и влюбил в себя фанатов

25 марта 2021 13:22
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Крис Хемсворт уже давно обладает внушительной армией фанатов. Но когда актёр рассказал интересный факт о съёмках фильма «Тор 2: Царство тьмы», он вызвал острый всплеск обожания. 

Вторая часть про могучего асгардца вышла на экраны около восьми лет назад, но некоторые факты об этом фильме продолжают удивлять людей до сих пор. Недавно в TikTok стал популярен ролик пользователя Marvel Easter Eggs, который рассказал про сцену поцелуя Тора и Джейн Фостер. 

Крис Хемсворт рассказал о секрете съёмок одной сцены для «Тора 2» и влюбил в себя фанатов -1

Фото: instagram.com/chrishemsworth

По словам Marvel Easter Eggs, в той сцене Хемсворт целует вовсе на Натали Портман. Актриса во время съёмок этого фрагмента уже работала с другим фильмом. В итоге Крису предложили выбрать какую-нибудь дублёршу. 

«Я посмотрел на этих молоденьких девушек и говорю: «Знаете, они все прекрасны. А ещё у меня тут рядом жена, давайте возьмём её», – вспомнил Крис. 

Актёр в шутку добавил, что если бы не пригласил для этой сцены жену, то потом ему пришлось бы объясняться с ней, почему это он решил поцеловать какого-то другого, а не её. 

Крис Хемсворт рассказал о секрете съёмок одной сцены для «Тора 2» и влюбил в себя фанатов -4

Фото: кадр из фильма «Тор 2: Царство тьмы» 

Узнав об этом, поклонники Хемсворта полюбили актёра ещё больше. По словам фанатов, он воплощает в себе так много положительных качеств, что в это просто невозможно поверить. 

Кстати, ранее был составлен список самых привлекательных мужчин 2020 года. И Крис занял третье место (здесь подробности). 

# Звезды # калейдоскоп # Крис Хемсворт # Натали Портман # Фотофакт

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