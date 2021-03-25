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Девушка встретила свою точную копию. Неужели это потерявшиеся близнецы?

25 марта 2021 14:11
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У всех же после просмотра фильма «Ловушка для родителей» появилось желание случайно встретить на улице своего близнеца?

Студентка Эми Харриэт из Лондона столкнулась лицом к лицу со своей копией в университете в Бирмингемском университете, сообщает Daily Mail.

В своем аккаунте в TikTok Эми пошутила, что, кажется, она нашла свою потерявшуюся близняшку. Девушки встретились на кухне съемной квартиры и были ошеломлены сходством. Эмми рассказала, что их дни рождения отличаются на день, но Грейс – вторая девушка – родилась на год раньше. Девушки действительно очень похожи: у обеих золотистые вьющиеся волосы, голубые глаза и схожая форма лица.

Девушка встретила свою точную копию. Неужели это потерявшиеся близнецы?-1

Фото: instagram.com/amyharrietx

Шокированные пользователи TikTok посоветовали Грейс и Эмми пройти тест ДНК. Но девушки, конечно, не верят, что они как-то связаны, хоть и были удивлены таким сходством при первой встрече.

Эмми Харриэт:
Мы действительно хорошие подруги. Но мы еще долго будем смеяться над всеми этими статьями про нас в интернете.

Девушка встретила свою точную копию. Неужели это потерявшиеся близнецы?-4

Фото: instagram.com/amyharrietx

До переезда и встречи девушки разговаривали только по видеосвязи в Snapchat, однако Грейс использовала фильтр, поэтому они тогда не поняли, насколько похожи. Невероятное видео Эмми с тех пор набрало уже более пяти миллионов просмотров. А пользователи не прекращают писать комментарии: «Сделайте тест ДНК» или «Ты уже спросила у родителей? Что они сказали?»

А вот еще одна история невероятной встречи – подробнее здесь.

# Близнецы # калейдоскоп # Фотофакт

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