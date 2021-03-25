Девушка встретила свою точную копию. Неужели это потерявшиеся близнецы?

У всех же после просмотра фильма «Ловушка для родителей» появилось желание случайно встретить на улице своего близнеца?

Студентка Эми Харриэт из Лондона столкнулась лицом к лицу со своей копией в университете в Бирмингемском университете, сообщает Daily Mail.

В своем аккаунте в TikTok Эми пошутила, что, кажется, она нашла свою потерявшуюся близняшку. Девушки встретились на кухне съемной квартиры и были ошеломлены сходством. Эмми рассказала, что их дни рождения отличаются на день, но Грейс – вторая девушка – родилась на год раньше. Девушки действительно очень похожи: у обеих золотистые вьющиеся волосы, голубые глаза и схожая форма лица.