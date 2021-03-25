Он вернулся! Посмотрите на трогательную встречу похищенного щенка и хозяйки

Питомец – настоящий член семьи. Когда в доме появляется щенок или котенок, люди сравнивают его с ребенком. Хозяин старается создать для четвероногого друга комфортные условия. За годы дружбы человек привыкает к животному. Утрата питомца – всегда большой стресс. А что делать, если животное украли?

Как сообщает Daily Mail, 27-летняя Мелина Георги столкнулась с такой проблемой. Ее щенка породы мальтипу по кличке Нала украли в Лондоне. Хозяйка доверила выгул своего питомца специальной службе. Кража произошла в момент, когда работник подошел к дому другого клиента, чтобы забрать еще одну собаку. Воры напали, а потом уехали в своем фургоне, который был припаркован рядом.