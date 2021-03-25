Он вернулся! Посмотрите на трогательную встречу похищенного щенка и хозяйки
Питомец – настоящий член семьи. Когда в доме появляется щенок или котенок, люди сравнивают его с ребенком. Хозяин старается создать для четвероногого друга комфортные условия. За годы дружбы человек привыкает к животному. Утрата питомца – всегда большой стресс. А что делать, если животное украли?
Как сообщает Daily Mail, 27-летняя Мелина Георги столкнулась с такой проблемой. Ее щенка породы мальтипу по кличке Нала украли в Лондоне. Хозяйка доверила выгул своего питомца специальной службе. Кража произошла в момент, когда работник подошел к дому другого клиента, чтобы забрать еще одну собаку. Воры напали, а потом уехали в своем фургоне, который был припаркован рядом.
Фото: Facebook/Candice Collyer
Девушка написала пост в Facebook, в котором призвала похитителей вернуть собаку. Запись набрала более 11 тысяч репостов. Люди написали много слов поддержки, все верили, что питомец найдется. Щенка не было дома несколько недель. Мелина безумно обрадовалась, когда собаку вернули в целости и сохранности, но пока непонятно, кто именно вернул животное.
Фото: Facebook/Candice Collyer
Полиция предупредила всех любителей собак, что кражи стали происходить очень часто. Во время пандемии многие захотели обзавестись пушистыми друзьями, поэтому цены на собак выросли. Преступники крадут питомцев, чтобы потом их перепродавать.
Собаки стали пропадать даже у знаменитостей. У Леди Гаги тоже украли питомцев, но полиция во всем разобралась – подробнее здесь.